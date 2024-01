“Come sta davvero”. Re Carlo è stato operato, la notizia arriva da Londra: le sue condizioni

Re Carlo III è stato operato a Londra. La notizia dell’operazione era già stata data nei giorni scorsi: “Il re è stato ricoverato in un ospedale di Londra per cure programmate – la nota di Buckingham Palace – Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza riguardo la salute pubblica”.

Sono giorni delicati per la famiglia reale. Recentemente, infatti, in molti sono rimasti col fiato sospeso per quanto avvenuto a Kate Middleton. La moglie del principe William ha subito un misterioso intervento “all’addome”. Le sue condizioni di salute continuano a destare preoccupazioni anche perché, come detto, le informazioni restano top secret. Re Carlo è stato operato nello stesso ospedale dove è ricoverata la nuora, la London Clinic.

Leggi anche: “Purtroppo sta andando così”. Kate Middleton ancora in ospedale, nessuna buona notizia





Re Carlo III operato per la prostata, le sue condizioni di salute

Re Carlo, 76 anni, aveva deciso di rivelare a tutti la sua diagnosi – prostata ingrossata – “per spronare molti altri uomini a sottoporsi a controlli in caso di sintomi”. Effettivamente dopo la notizia il numero di britannici che si sono rivolti alla sanitaria pubblica “Nhs” per la stessa diagnosi si sono quasi decuplicati.

Secondo le prime informazioni l’intervento è riuscito e Carlo sta bene. La regina Camilla ha lasciato la clinica nel pomeriggio, sorridendo ai fotografi assiepati fuori dall’ospedale. Il fatto che la consorte abbia accompagnato Carlo è un fatto insolito. In passato, infatti, sia la regina Elisabetta e che il principe Filippo erano andati in ospedale da soli quando avevano dovuto affrontare qualche intervento o trattamento.

Nella mattinata di oggi, venerdì 26 gennaio, Re Carlo ha fatto visita a Kate. Middleton. Il sovrano, figlio e successore di Elisabetta, trascorrerà la notte in ospedale e sarà dimesso domani in mattinata. A seguito dell’intervento Carlo resterà lontano dagli eventi pubblici per alcune settimane. Pochi giorni fa, come rivelato dal Sun, Camilla lo aveva invitato a “rallentare” per “non stancarsi troppo” dopo aver partecipato ad oltre 500 eventi.

Kate Middleton e re Carlo in ospedale e loro… Si scopre il brutto gesto di Harry e Meghan