Kate Middleton, è passata una settimana esatta dal comunicato di Palazzo che annunciava il ricovero della principessa per un non meglio specificato intervento all’addome. Non sono arrivati aggiornamenti in questi giorni e le condizioni di salute della moglie di William d’Inghilterra continuano a destare preoccupazioni. Anche perché, come detto, le informazioni restano top secret anche se voci vicine alle fonti reali dicono che sia andato tutto per il meglio.

Secondo i media britannici, la moglie del futuro re migliora ogni giorno, anche se è ancora debole. E lei, 42 anni compiuti qualche giorno fa, è ansiosa di intraprendere nuovi progetti e di rivedere i suoi figli, George di 10 anni , Louis di 5 anni e Charlotte di 8. Solo William, infatti, va a trovarla in ospedale. Con i bambini si tiene in contatto grazie alle videochiamate.

Kate Middleton, “la convalescenza si allunga”

I principini di Kensington Palace continuano ad andare a scuola, a fare i compiti e a seguire i vari corsi extra scolastici, nonostante sentano moltissimo la mancanza della mamma e le mandino giornalmente messaggi dolci e di buon rientro a casa. Di loro si occupa la tata ma anche papà William, che cerca di essere d’aiuto seguendo gli impegni dei figli.

Nel frattempo la principessa non vede l’ora di ricominciare a lavorare, seppur “in smartworking”. Kate Middleton del resto è sempre stata una stacanovista e rimanere a letto per così tanti giorni la sta annoiando, stando a quello che scrive il Mirror. Quando potrà tornare a casa? E qui non arriva una buona notizia, anzi.

Secondo Hello!, dovrebbe lasciare la London Clinic già giovedì prossimo, ma secondo The Telegraph, purtroppo la degenza a casa, ad Adelaide Cottage potrebbe essere più lunga del previsto. Si parla, infatti, di oltre 3 mesi, stando a quello che rivela il Dottor Chandni Rajani. La nota ufficiale parlava invece di 15 giorni di ricovero e 2 mesi di convalescenza, con la prima uscita pubblica non prima del 31 marzo. Le indiscrezioni, come quelle sul tipo di operazione subita, sono una marea ma per avere certezze bisognerà aspettare un nuovo comunicato.