Kate Middleton, è di pochi giorni fa la notizia di un improvviso ricovero e conseguente intervento all’addome. La salute della principessa è inevitabilmente al centro dell’attenzione e delle preoccupazioni di molti, anche perché dopo il comunicato ufficiale che rendeva noto il problema di salute senza fornire ulteriori dettagli non ci sono stati aggiornamenti. Di indiscrezioni ne sono circolate moltissime, ma di fatto nessuno ancora sa per quale motivo si sia sottoposta a un intervento.

La nota parlava di una permanenza in ospedale, la London Clinic, per circa due settimane: un lungo lasso di tempo per cui la biografa reale Angela Levin ha definito i problemi della moglie di William “molto preoccupanti”. A suo avviso è un campanello d’allarme il fatto che Kate Middleton debba rimanere in ospedale per così a lungo.

Leggi anche: “William non può”. Kate Middleton, la decisione sui figli in questo momento difficile





Kate Middleton, “problemi preoccupanti”: l’ultima indiscrezione

“È molto insolito rimanere in ospedale per 14 giorni se a casa hai tutto il comfort di cui hai bisogno e qualcuno potrebbe venire a prendersi cura di te”, ha fatto sapere Angela Levin. In effetti la principessa potrebbe avere un’equipe di infermiere a sua disposizione presso la sua residenza di famiglia, l’Adelaide Cottage a Windsor, dove i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, potrebbero farle visita comodamente.

Ma Kensington Palace ha annunciato che rimarrà in ospedale per l’intera durata dei 14 giorni e che non prenderà parte a impegni ufficiali fino alla fine di marzo. Una lunga degenza che, sempre secondo la biografa deve essere particolarmente “spaventosa” per la principessa, ormai abituata a un ritmo di vita frenetico. Non sembrerebbe essere nel suo carattere trascorrere così tanto tempo in ospedale.

Tuttavia, fonti vicine a Palazzo hanno rivelato che Kate Middleton continuerà a supervisionare il suo lavoro da reale anche durante il ricovero. Il principe William, nel frattempo, è stato visto lasciare la London Clinic dopo aver visitato sua moglie e Angela Levin suggerisce che deve sentirsi molto solo durante questo periodo, ma è impegnato a prendersi cura dei loro tre figli.