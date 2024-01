Nel Regno Unito ma in generale un po’ dappertutto c’è grande preoccupazione per Kate Middleton e la sua salute dopo che è stata sottoposta ad un’operazione all’addome. Non sono stati forniti molti dettagli, quindi non si conosce realmente la causa del problema della principessa, moglie di William. E ora è stata svelata la decisione che è stata presa sui figli.

A proposito di quanto successo a Kate Middleton, con i particolari sulla salute e l’operazione, ecco cosa è stato scritto in via ufficiale: “L’intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare la convalescenza. Sulla base degli attuali pareri medici, è improbabile che ritorni alle funzioni pubbliche prima di Pasqua”.

Kate Middleton e la salute dopo l’operazione: presa una decisione sui figli

Kate Middleton ha quindi bisogno di riposo per migliorare al più presto la sua salute, in seguito all’operazione che la costringe a rimanere ricoverata. Poi la nota ufficiale dalla famiglia reale è proseguita così: “La Principessa del Galles comprende l’interesse che questa dichiarazione susciterà e spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere la massima normalità per i suoi figli. Il suo desiderio è che le sue informazioni mediche personali rimangano private“.

Ora si è anche scoperto cosa succede ai figli in questo periodo in cui la mamma non potrà essere presente come vorrebbe. Ad essere protagonista sarà la tata Maria Teresa Turrion Borrallo, che lavora sin dal 2014 con la famiglia di Kate e William. Proprio il principe non sarà quindi incaricato di seguire passo dopo passo i principini. William ha ovviamente molti impegni istituzionali e dunque carenza di tempo. Non a caso la famiglia reale ha sempre uno staff all’altezza per riuscire a garantire massimi risultati anche per i più piccoli. Un commentatore reale ha parlato molto bene di questa figura, ritenuta davvero fondamentale dalla principessa e dal principe erede al trono.

Sarà la tata quindi a badare George, Charlotte e Louis. Il commentatore Macalaran aveva detto in passato: “Lei ha una forte influenza sui bambini. Penso che le tate reali svolgano un ruolo importante nella vita dei bambini reali. Oltre a prendersi cura dei loro bisogni quotidiani e della loro sicurezza, possono anche offrire molto supporto nello sviluppo delle capacità cognitive e sociali dei bambini”.