Mercoledì 17 gennaio Kate Middleton si è sottoposta a un intervento di chirurgia addominale a Londra. In una nota Kensington Palace ha precisato che Kate è stata ricoverata ieri alla ‘London Clinic’ per un intervento di chirurgia addominale programmato. “L’intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai 10 ai 14 giorni per poi proseguire la convalescenza a casa”, si legge nel comunicato.

Come consigliato dai medici, è “improbabile” che la principessa del Galles torni agli impegni pubblici “prima di Pasqua”. Da Kensington Palace si rende noto anche che l’intervento a cui è stata sottoposta Kate Middleton non è stato provocato da un tumore. Secondo la Bbc, “è chiaro dai tempi lunghi previsti per la degenza in ospedale e dal tono del comunicato che le sue condizioni mediche sono serie”.

“Condizioni serie”. Kate Middleton, le indiscrezioni dopo l’intervento chirurgico





Kate Middleton operata, spunta l’ipotesi isterectomia

La Bbc ha sottolineato che l’intervento a cui è stata sottoposta è abbastanza importante da farla restare in ospedale per due settimane e da prevedere una convalescenza di tre mesi.Ma che cosa ha avuto Kate Middleton? Come detto, secondo quanto riportato dalla Bbc le sue condizioni di salute sarebbero “serie”, del resto “è chiaro dal periodo di tempo previsto per la degenza in ospedale e dal tono della dichiarazione rilasciata che le sue condizioni mediche sono serie”.

Come ha riportato il Corriere della Sera “a giudicare da quanto comunicato da Kensington Palace e dalla lunghezza dei tempi di recupero, si potrebbe azzardare l’ipotesi che si sia trattato di una isterectomia, che può rendersi necessaria anche per condizioni diverse da un’insorgenza tumorale, ma siamo nel campo della pura speculazione”, si legge. Interventi come appendicectomie, ernie e colecisti – sottolinea la stampa britannica – si effettuano ormai addirittura in day hospital, e dunque la protratta permanenza nella stanze dell’esclusiva London Clinc di Londra fanno pensare anche all’isterectomia, ovvero l’asportazione dell’utero.

Il principe William ha rallentato i suoi impegni per stare accanto alla moglie ma stando alle indiscrezioni, però, i figli della coppia non potranno far visita alla madre: “È improbabile che la principessa Charlotte, il principe George e il principe Louis vedano la madre durante il ricovero, perché non sono permesse visite di bambini”, ha riportato il Mirror.