Ansia e preoccupazione per Kate Middleton dopo l’annuncio ‘choc’, come l’hanno definito i media inglesi, dell’intervento all’addome. “Sua altezza reale la principessa del Galles è stata ricoverata in ospedale ieri (martedì’ 16 gennaio 2024, ndr) per un intervento chirurgico addominale programmato”, si legge all’inizio del comunicato diffuso nel pomeriggio di mercoledì dalla casa reale inglese per informare il pubblico delle condizioni di salute della moglie del principe William, 42 anni, e mamma di George, nato nel 2013, Charlotte, 2015 e Louis, 2018.

“L’intervento – prosegue la nota ufficiale di Kensington Palace – è stato un successo e si prevede che rimarrà in ospedale per dieci a quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare il suo recupero. Basandosi sul consiglio medico attuale, è improbabile che torni ai doveri pubblici fino a dopo Pasqua”. Quindi la principessa “ringrazia per l’interesse che questa dichiarazione genererà”.

Kate Middleton, le voci: “Condizioni serie”

Nessun accenno nel comunicato ufficiale sulle ragioni che hanno reso necessario l’intervento e anzi si precisa che “la principessa spera che il pubblico capirà il suo desiderio di mantenere la massima normalità possibile per i suoi figli; e desidera che le sue informazioni mediche personali rimangano private”. Gli aggiornamenti arriveranno solo quando ci saranno informazioni significative e nuove da condividere, conclude la nota.

Si sottolinea anche come “la principessa del Galles desidera scusarsi con tutti coloro che sono preoccupati per il fatto che ha dovuto rimandare i suoi prossimi impegni. Non vede l’ora di ripristinare il maggior numero possibile di questi, appena possibile”. La notizia del ricovero ha ovviamente fatto il giro del mondo e i media inglesi si sono precipitati fuori la London Clinic.

Si è subito fatto avanti lo spettro del tumore tra le cause, ma dopo la smentita di Kensington Palace, arriva quella della Bbc che però parla di “condizioni serie”: “È chiaro dal periodo di tempo previsto per la degenza di Catherine in ospedale e dal tono della dichiarazione rilasciata dal palazzo che le sue condizioni mediche sono serie”. L’intervento a cui è stato sottoposta la principessa del Galles, scrive infatti la Bbc, è abbastanza importante da farla restare in ospedale per 2 settimane e da prevedere una convalescenza di 3 mesi.