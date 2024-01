Kate Middleton in ospedale, la principessa di Galles, 42 anni appena compiuti, è stata operata martedì 3 resterà ricoverata in un periodo compreso tra i 10 e i 14 giorni. Ne dà notizia un comunicato ufficiale di Kensington Palace pubblicato nella giornata di mercoledì 17 gennaio. L’intervento era programmato e si è concluso “con successo”. Si sa solo che è stata operata all’addome in un ospedale privato di Londra, il London Clinic vicino a Regent’s Park.

È la prima volta che Kate Middleton, gravidanze a parte, viene ricoverata in ospedale in anni recenti. Ricordiamo che quando aspettava i principi George, Charlotte e Louis, Kate era stata ricoverata prima del parto per iperemesi gravidica, ossia una nausea forte di cui spesso soffrono le donne in gravidanza. Secondo il Daily Mail, non si tratta di cancro ma la nota ufficiale non dà dettagli circa l’operazione.

Kate Middelton in ospedale: “Operata”

Specifica però che Kate Middelton “non riprenderà gli impegni ufficiali fino a Pasqua”, il che fa pensare che non si sia trattato di un’operazione leggera.”La principessa apprezza l’attenzione per la sua operazione ma spera che il pubblico comprenderà altrettanto il suo desiderio che tutto sia mantenuto nella normalità”, continua il comunicato di Kensington Palace.

Gli aggiornamenti sullo stato di salute della moglie dell’erede al trono William saranno dati da Kensington Palace nei prossimi giorni. La nota di Kensington Palace aggiunge l’auspicio del “rispetto della sua privacy, per il bene dei figli”. Inoltre la principessa del Galles ha intanto aggiunto le sue scuse per i tanti impegni ufficiali che l’operazione e la degenza le renderanno impossibile intraprendere impegnandosi a “tornare al lavoro al più presto possibile”.

Prima di Natale le foto di alcuni impegni ufficiali avevano svelato un cerotto e due dita steccate anche se Kate Middelton aveva comunque giocato una partita di rugby su carrozzina per accendere i riflettori sulle disabilità. La spiegazione da Palazzo era stata di un “incidente minore legato alla pratica sportiva del Trampolining”, il tappeto elastico.