Principe Harry e Meghan Markle, nuovo episodio della saga reale più seguita degli ultimi anni. Dopo la principessa Diana infatti, il ruolo di personaggio della royal family più inseguito è passato al principe Harry. Il suo libro ‘Spare’ è diventata un best seller mondiale ed i suoi contenuti sono ancora oggetto di dibattito e che hanno reso Meghan ancora più antipatica a corte. Meghan per la quale il trattamento è molto diverso rispetto a quello che re Carlo III sarebbe intenzionato a tenere con il figlio secondogenito.

Jennie Bond, esperta di vicende della Royal Family raccontava ad “Ok” come “Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia. “Penso ci sia ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano”, aveva aggiunto sempre Bond.





Harry e Meghan Markle, le loro vite professionali si separano

Della separazione della coppia si parla da mesi. L’ex maggiordomo della principessa Diana, Paul Burrell, aveva affermato che “è solo una questione di tempo prima che il principe Harry e Meghan si separino, portando a un’eventuale riconciliazione con il padre re Carlo e il principe William”. “Non ho dubbi che quando ciò accadrà, perché sappiamo tutti che accadrà”.

“Quando accadrà allora tornerà nel Regno Unito e penso che suo padre, il re, e suo fratello, il principe di Galles, lo faranno entrambi lo salutano di nuovo in campagna a braccia aperte. C’è un elemento di Harry che tutti noi amiamo, semplicemente non capiamo perché sta facendo quello che sta facendo in questo momento”. I gufi però resteranno delusi.

Harry e Meghan Markle hanno preso, insieme, la decisione di separarsi ma solo professionalmente. “Non sarà un divorzio coniugale ma commerciale. I duchi di Sussex, infatti, sembra siano pronti a prendere strade diverse professionalmente, dopo alcune scelte che non hanno portato i risultati sperati in termini di visibilità”.