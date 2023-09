“Arriverà un orsetto”: dopo quello rosa, fiocco celeste per la coppia. Entrambi volti di Canale 5, hanno scoperto da poco il sesso del secondo figlio e sui social condiviso il video dell’ormai famoso gender reveal party, la festa in cui appunto viene reso noto ai genitori e agli invitati se è in arrivo un maschietto o una femminuccia. Palloncini blu per loro, dunque la piccola Dea, che è nata a ottobre 2021, accoglierà presto un fratellino. L’annuncio della gravidanza era arrivato a giugno scorso, con un emozionante video sempre pubblicato sui social.

“L’inaspettato è sempre più bello del previsto. Insieme stiamo percorrendo questo magnifico nuovo viaggio, le paure, le ansie sono sempre tante ma viverlo insieme a Dea è rassicurante, meraviglioso. La nostra famiglia si allarga e presto saremo in 4”. Così gli ex coppia Temptation Island hanno annunciato l’arrivo del secondogenito. Nelle immagini, dal momento della scoperta con il test di gravidanza, alle prima ecografie, fino all’ultima, quella fatta il 24 luglio 2023.

“Arriverà un orsetto”: fiocco celeste per i volti di Canale 5

Il video si concludeva con la mano di lui e della prima figlia che accarezza il pancione. Like e auguri anche dagli ex protagonisti di varie edizioni del reality show delle tentazioni per Nunzia Sansone e Flavio Zerella, che dunque presto saranno genitori bis. Ve li ricordate nel villaggio?

In realtà la loro storia è molto particolare, perché hanno partecipato a due edizioni diverse di Temptation Island, con gli allora compagni. Nunzia Sansone nel 2019 mise alla prova il suo rapporto con il fidanzato Arcangelo Bianco, con cui era legata da ben 13 anni. Ma dopo il bacio con la single Sonia ha deciso di chiudere. Seguirà una seconda possibilità alla loro storia, prima di scrivere la parola fine.

Flavio Zerella ha invece partecipato al programma nel 2016 con l’allora fidanzata Roberta Mercurio. Avevano deciso di testare la loro relazione dopo i continui tradimenti di lui e lei, nonostante la sbandata di Flavio per una delle tentatrici, aveva deciso di perdonarlo e di uscire insieme. A fine 2019, però, è arrivata la rottura. E anche l’incontro con Nunzia, con cui ora allargherà la famiglia.