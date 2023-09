Notizia meravigliosa per la coppia vip, che ha annunciato la nascita della loro prima figlia Sofia. L’attesa è stata spasmodica, infatti in questi nove mesi non si è fatto altro che aspettare questo giorno, finalmente arrivato. L’annuncio è stato fatto dai due neo genitori attraverso i rispettivi profili Instagram. Bellissimo il messaggio scritto dalla donna, che è una nota giornalista e conduttrice televisiva. I due stanno insieme da ormai 9 anni e hanno adesso coronato uno dei sogni più grandi.

La coppia vip è uscita allo scoperto svelando a tutti la nascita della prima figlia. Parlando del papà, è molto conosciuto nel mondo del calcio essendo attualmente allenatore di una delle principali squadre di Serie A. La dedica della neo mamma è stata commovente e sono stati diversi i messaggi scritti dai suoi follower, compresi quelli di personaggi famosi che non hanno fatto mancare tutto il loro amore per questo lieto evento.

La coppia vip annuncia la nascita della prima figlia: si chiama Sofia

Queste le parole della giornalista, che ha partorito nella giornata di venerdì 8 settembre. Un momento bellissimo per la coppia vip, che ha parlato quindi così della nascita della prima figlia, usando la lingua italiana e francese: “Stamattina un fiore è nato nel nostro giardino, Sofia.🌻 Benvenuta al mondo gioia di mamma e papà R&F”, Ce matin, une fleur est née dans notre jardin, Sofia.🌻 Bienvenue au monde joie de maman et papa R&F”.

Ad essere diventati genitori sono il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, e la presentatrice Francesca Brienza. La compagine partenopea ha salutato così l’arrivo del bebè in casa del suo allenatore: “Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli gioiscono per la nascita di Sofia, figlia di Rudi Garcia e della compagna Francesca. Evviva!”. Entusiasmo anche da parte di Francesco Arca, Melissa Satta, Lorella Cuccarini ed Eleonora Pedron per la nascita di Sofia.

Garcia, 59 anni, aveva prima di Sofia già altre tre figlie che si chiamano Carla, Eva e Lena. Francesca Brienza, 36 anni, ha conosciuto Rudi quando quest’ultimo allenava la Roma. La donna lavorava a Roma Tv. Poi è stata protagonista a Tiki Taka, Il processo del lunedì, Quelli che il calcio e su La7. Ora si aspettano solo le nozze, annunciate due anni fa ma non ancora celebrate.