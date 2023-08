Felicità per il personaggio del programma di Canale 5: nelle scorse ore è diventato papà per la prima volta. Di un maschietto: “Oggi alle ore 13.26 è nato Edoardo! Una gioia immensa per me e per Denise. La nostra felicità, il frutto del nostro amore. Comincia la nostra nuova vita con te amore mio!”: con queste parole, scritte direttamente dall’ospedale Gemelli di Roma dove è avvenuto il parto, ha annunciato la nascita del primo figlio con la compagna. Stanno insieme da circa un anno.

Ha condiviso anche le prime foto di famiglia, a 3. Lui, la neo mamma e il piccolino appena nato. L’annuncio della gravidanza era arrivato a maggio scorso, dopo un periodo di assenza sui social che aveva giustificato dando la bella notizia al suo pubblico. “In questo periodo sono stato un po’ assente sui social e stasera vi dirò perché. La mia vita sta cambiando”, aveva anticipato in una Storia il 32enne. Poi, come promesso, aveva spiegato il motivo ai suoi follower.

“È nato Edoardo”: il volto di Canale 5 è diventato papà

“Aspettando te..”, aveva scritto nella didascalia del post l’ex volto del reality di Canale 5, rivolgendosi al bebè in arrivo che, stando a piccoli dettagli che si scorgevano da foto e caption sembrava essere un maschietto. E fiocco azzurro è stato per Massimo Colantoni e Denise Lo Giudice.

Il neo papà è diventato famoso per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2019 con l’allora fidanzata, Ilaria Teolis. La loro storia terminò al falò di confronto finale. Avrebbe iniziato la relazione con l’attuale fidanzata che oggi l’ha reso padre circa un anno fa, dopo la rottura da Sonia Onelli, ex conosciuta durante il percorso nel villaggio delle tentazioni.

Il post di Massimo Colantoni è stato presto raggiunto da tantissimi like e felicitazioni. Tra i commenti di auguri anche quelli degli ex concorrenti di Temptation come Ciavy, che invece è ancora oggi fidanzato con Valeria Liberati, la compagna con la quale partecipò al programma estivo di Canale 5.