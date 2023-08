Inizia malissimo la nuova avventura di Barbara De Santi a Uomini e Donne. Nelle scorse ore è stata fornita una notizia davvero sconcertante sul suo conto, infatti lei sarebbe stata denunciata da un ex volto del programma di Maria De Filippi. I dettagli sono stati riferiti da un noto blogger, che ha ricevuto dal diretto interessato un messaggio ben chiaro da diffondere al pubblico. Il quale ha adesso scoperto qualcosa di impensabile.

Non c’è stata ancora una risposta ufficiale di Barbara De Santi, che nella prossima stagione di Uomini e Donne ritornerà ad essere una delle protagoniste del Trono Over. Questa denuncia che avrebbe subito non era mai stata portata all’attenzione dei telespettatori, ma adesso che il suo nome è tornato in auge, questo ex cavaliere ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare quale sia realmente la personalità di questa donna.

Leggi anche: “Fuori dopo tanti anni”. Addio clamoroso a UeD: il volto storico non si è più visto in studio





Barbara De Santi a Uomini e Donne, la rivelazione: “Ha una denuncia”

Non sappiamo come l’abbia presa Barbara De Santi, che certamente si sarebbe aspettata un inizio di Uomini e Donne diverso. Ma si è immediatamente parlato di questa denuncia, come riportato dal blogger Domenico Monsellato sul suo profilo Instagram. Lui sarebbe stato contattato in privato, quindi nel direct del social network, da questo ex volto di UeD che gli ha spiegato cosa è stato costretto a subire per mano proprio della dama.

Monsellato ha riportato integralmente ciò che gli ha detto l’ex cavaliere Paolo Marzotto: “A Uomini e Donne fanno rientrare tutti, anche chi ha una denuncia per diffamazione e stalking, denuncia fatta dal sottoscritto Paolo Marzotto, denuncia penale per diffamazione e stalking. Era dal 28 di marzo che mi chiamava anche di notte con un numero privato. Addirittura la signora Barbara De Santi mi ha bloccato in tutte le piattaforme Instagram e Facebook“.

Staremo a vedere se la redazione di Uomini e Donne farà altre valutazioni nelle prossime settimane, ma al momento la permanenza di Barbara non sembrerebbe a rischio. I telespettatori restano adesso in attesa di altre notizie.