Kate e Carlo in ospedale, il terribile gesto di Harry e Meghan. Come abbiamo raccontato, Kate Middleton e Re Carlo III stanno attraversando un periodo di salute delicato. Nonostante non ci siano gravi preoccupazioni, secondo le informazioni provenienti dalla corte reale, entrambi hanno dovuto affrontare alcuni giorni non proprio semplicissimi. Recentemente, Kate Middleton, la futura regina, è stata sottoposta a un intervento chirurgico all’addome. Kensington Palace ha rassicurato i cittadini sulle sue condizioni di salute.

Allo stesso tempo, Re Carlo III dovrà prendersi una pausa dai suoi doveri reali per un intervento alla prostata. Il principe Harry e Meghan Markle, attualmente residenti in California, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito. Secondo le fonti vicine alla Royal Family, Harry e Meghan avrebbero appreso dell’intervento e del ricovero di Kate Middleton alla London Clinic dai media.





Dopo che la notizia dell’operazione, che è andata a buon fine, ha fatto il giro del mondo, anche i Duchi di Sussex sono venuti a conoscenza del fatto che Kate si trova in ospedale. Tuttavia, proprio come dicevamo, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito. Nonostante Buckingham Palace non abbia fornito informazioni dettagliate, si esclude che Kate sia stata operata per un cancro.

I giornali inglesi ipotizzano che si possa trattare di un’isterectomia, ma le cause non sono note. Nel frattempo, William è stato visto mentre si recava in clinica dalla moglie, annullando vari impegni istituzionali per rimanere al suo fianco. Sempre Harry e Meghan avrebbero appreso del problema alla prostata di Re Carlo dai giornali e dai social media, e non si sono espressi pubblicamente nemmeno su di lui.

Ora, il sovrano dovrà prendersi qualche giorno di riposo dai suoi impegni di Stato per sottoporsi a un trattamento che lo riporti in piena salute. I cittadini inglesi sono curiosi di sapere cosa ne pensano i Duchi di Sussex, tenuti all’oscuro anche delle cose più importanti della famiglia. Episodi che la raccontano lunga su quello che questa famiglia sta passando. E sui social chiaramente i due sono vessati da insulti, uno tra tutti: “Che vergogna!”.

