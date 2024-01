“Non me lo merito”. Brutte notizie per Luca Onestini, si è appena saputo al Grande Fratello. Il ragazzo, che ha partecipato a due edizioni del Grande Fratello in Italia, ha deciso di mettersi alla prova nel Gran Hermano Duo. Questo reality show ha una particolarità: i concorrenti partecipano in coppia, spesso con persone con cui hanno avuto un passato comune.

>> “Le mani addosso”. Grande Fratello, Varrese contro Vittorio: choc al party in piscina

Onestini ha condiviso questa avventura con Ivana Icardi, anche lei ex concorrente del Grande Fratello in Italia e conosciuta per la sua vicinanza al fratello di Luca, Gianmarco Onestini. Ed è qui che arriva la brutta notizia per Luca Onestini: il giovane infatti ha recentemente concluso la sua esperienza nel Gran Hermano Duo, la versione spagnola del Grande Fratello. Nonostante le sue aspettative, Onestini è stato eliminato con un’alta percentuale di voti, un risultato che ha accettato con dignità nonostante la sua sorpresa.





“Non me lo merito”. Brutte notizie per Luca Onestini

Luca Onestini ha dimostrato sportività, complimentandosi con Ivana e incoraggiandola a continuare nel gioco. Ha espresso la sua delusione per l’eliminazione, affermando: “Non credo di meritarmi di essere il primo eliminato”. Tuttavia questo è stato un colpo inaspettato per Luca, che aveva deciso di mettersi nuovamente in gioco in un contesto diverso dai suoi precedenti reality in Italia.

Come dicevamo, nel Gran Hermano Duo, a differenza delle sue esperienze passate, i concorrenti giocano in coppia, e Luca Onestini si è ritrovato a condividere l’avventura con Ivana Icardi, anche lei una ex partecipante a reality show in Italia e con legami passati con un altro concorrente. È stato proprio contro di lei che ha perso al televoto, con il 60% dei voti a suo sfavore.

Nonostante la delusione per l’uscita così precoce, Luca Onestini ha mostrato sportività e ha elogiato Ivana, incitandola a continuare il suo percorso nel gioco. In una breve intervista rilasciata dopo l’eliminazione, ha dichiarato: “Sono una persona abbastanza conosciuta e ci sono persone che ti amano e altre no. Io non ho criticato nessuno, sono solo entrato per conoscere gli altri”. Questa eliminazione ha diviso il pubblico, ma è certo che Luca potrà contare sul sostegno dei suoi fan, che non gli faranno mancare supporto e affetto in questo momento.

Leggi anche: “Mi sono sentita male”. Grande Fratello, paura per Beatrice. Pubblico preoccupato, cosa è successo