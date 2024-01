“Mi dispiace ma non è stato uno scherzo ma una cattiveria, lo testimoniano i video precedenti e il finale, direi che il Grande Fratello ha una bella mina vagante pronta a far danni #grandefratello (reprimerlo sta peggiorando la situazione)”. Così su Twitter uno degli utenti che ha portato all’attenzione del pubblico e del Grande Fratello il gesto di Massimiliano Varrese durante il party in piscina. Ma andiamo con ordine.

Ieri sera il Grande Fratello ha organizzato un gioco con un premio finale, un party in piscina. Sotto la guida e la direzione di Giuseppe e Sergio, che si trovano al bancone bar della piscina, inizia il party esclusivo della serata. I concorrenti si aggiungono a bordo piscina, tutti tranne Vittorio, ancora in ritardo.

“Lo hanno scoperto quando sono andati alla spa”. Grande Fratello, la reazione choc al rientro





Grande Fratello, pubblico furioso per il gesto di Varrese contro Vittorio

La piscina è piena di gonfiabili, di palloni e qualche salvagente, i calici sono pronti per il brindisi e con l’arrivo dell’ingegnere può avere inizio questo divertentissimo aperitivo Pool Party del Grande Fratello. La festa ha coinvolto tutti gli inquilini della casa e sembra che gli attriti di questi giorni siano stati dimenticati per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e dell’amicizia.

In piscina tra balli, tuffi e abbracci, qualcuno del pubblico ha fatto notare il brutto gesto di Massimiliano Varrese nei confronti di Vittorio. “Massimiliano Varrese dopo questa cattiveria ancora nella casa sta? Lo sfogo di rabbia che ha verso Vittorio, @alfosignorini da mesi ti stiamo urlando quando lui sia pericoloso, ma x te è il #GrandeFratello lui recita.. FERMATE QUESTO ESSERE C***!”, si legge tra i commenti del video in cui si vede Varrese alzarsi, dirigersi verso Vittorio e spingerlo con forza in piscina.

Massimiliano Varrese dopo questa cattiveria ancora nella casa sta? Lo sfogo di rabbia che ha verso Vittorio,@alfosignorini da mesi ti stiamo urlando quando lui sia pericoloso,ma x te è il #GrandeFratello lui recita.. FERMATE QUESTO ESSERE CAZZO! #luzzers #beaux pic.twitter.com/ndyEflloOZ — Beautiful👑🔥66%👑🔥 (@Beautif42601711) January 19, 2024

Il gesto non piaciuto per niente a gran parte del pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini. Un altro utente ha commentato il gesto di Varrese con parole molto dure: “Il pazzo psicopatico è stato 3 ore a fissare Vittorio e Monia con una faccia inquietante poi si alza e butta con cattiveria Vittorio in piscina quindi sappiamo benissimo che non era per scherzare ma un modo per mettergli le mani addosso!”, scrive un altro utente.