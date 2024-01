Grande Fratello: cosa hanno scoperto quando sono andati alla spa. Ne abbiamo già parlato e lo abbiamo già raccontato: proprio recentemente, gli autori del Grande Fratello hanno deciso di regalare una giornata di assoluto relax presso una spa ai concorrenti più esperti del reality. Questa decisione è stata presa a causa dello stress accumulato durante quattro mesi di vita comune sul divano, impegni in piscina e sessioni in sauna.

Sì, stiamo facendo dell’ironia, non ce vogliate. Ma nonostante il momento di distensione e relax fuori dalla casa, al loro ritorno nella Casa, numerosi spettatori hanno notato un comportamento insolito, arrabbiato se vogliamo, da parte di alcuni partecipanti più navigati del Grande Fratello. E chiaramente le ipotesi sono fioccate sui social. Sono quindi emersi indizi, stranezze e varie ipotesi.





Grande Fratello: cosa hanno scoperto quando sono andati alla spa

Il portale Il Vicolo Delle News ha raccolto tutte queste informazioni per creare un articolo che faccia luce sulla faccenda. “Quando sono rientrati dalla gita fuori porta sono apparsi alquanto strani” – si legge nell’articolo – “Massimiliano Varrese da ieri appare molto arrabbiato e si dichiara pronto a lasciare il reality appena gli autori diranno loro del prolungamento. Giuseppe [Garibaldi, ndr] da ieri sera non rivolge la parola ad Anita Olivieri”.

E ancora: “È chiarissimo che è successo qualcosa tra loro che ha ferito il bidello. Lei si chiede quale sia il motivo del suo atteggiamento perché lui finora non lo ha detto. Forse Giuseppe ha visto Anita distaccata da lui in un contesto di libertà. Gli inquilini in Casa hanno cominciato a usare i termini “paziente, ratto, bidello” che sono utilizzati dagli haters di Twitter”.

Conclude l’articolo: “Infine Paolo Masella, quando ieri sera è rientrato in Casa, a Marco Maddaloni ha indicato con le dita il numero tre e il numero uno. Per chi segue il calcio questo è il risultato di una recente partita della Roma”. Ad andare alla spa è stato: Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Anita Olivieri, Rosy Chin, Letizia Petris, Paolo Masella, Vittorio Menozzi, Massimiliano Varrese e Fiordaliso.

