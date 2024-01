Perla Vatiero sta partecipando al Grande Fratello, a distanza di qualche mese dal suo percorso a Temptation Island, concluso la scorsa estate con la rottura dal fidanzato Mirko Brunetti, uscito dal reality delle tentazioni insieme alla single Greta, anche lei nella casa più spiata d’Italia. Come tutti sanno, il primo a entrare nella casa del Grande Fratello è stato Mirko, poi Perla e Greta. Mentre il reatino è stato eliminato, le due sono ancora nella casa.

Nelle scorse ore i concorrenti del Grande Fratello stanno organizzando un gioco-show, quando Massimiliano Varrese ha chiesto a Perla Vatiero di occuparsi della rubrica di gossip lei si è rifiutata. Una risposta che ha fatto storcere il naso all’attore ma anche a tanti telespettatori del Grande Fratello.

Grande Fratello, Perla zittita da Varrese

Il motivo è presto detto. “Gossip? No è una ca**ta è una roba trash e non lo farò mai. Ma quale gossip?! Io in vita mia non l’ho mai fatto gossip, nemmeno quando sono uscita dal programma. Mai fatto gossip io! Io ho sempre evitato qualsiasi discussione social Se potevo nemmeno rispondevo. Io non l’ho mai fatto e non voglio farlo. Non ho mai detto cose che non dovevo dire“, ha detto Perla a Massimiliano Varrese.

Ovviamente Massimiliano Varrese è rimasto basito dalla risposta data da Perla, visto che proprio grazie al gossip e alla partecipazione di Temptation Island, considerato uno dei programmi più trash della televisione italiana, si trova al Grande Fratello. Senza contare i botta e risposta con Greta poco dopo la conclusione del reality show delle tentazioni.

perla che non vuole fare la rubrica di gossip perché è trash e lei queste cose non le fa perché è superiore

il guru: “però sei andata in un programma che parla solo di gossip”

✈️✈️✈️✈️#grandefratello pic.twitter.com/8przYS35dz — sara (@aridadentro) January 18, 2024

A questo punto Massimiliano Varrese non è riuscito a trattenersi e le ha risposto a tono. “Sei sicura che non l’hai mai fatto? Ma dici davvero? Però sei andata in un programma che parla di gossip e che ne genera altro“, ha detto l’attore prendendo alla sprovvista perla, che gelata dalle sue parole ha risposto: “Sì, em, vabbè, quello ok, ma è normale, cioè“.