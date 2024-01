Il Grande Fratello potrebbe essere travolto da una novità pazzesca su Monia e Varrese, infatti c’è stata una scoperta sorprendente sulla gieffina. A svelare tutto ancora una volta è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato una segnalazione di una sua follower. Ma poi lei stessa ha fornito la sua versione, confermando l’incredibile indiscrezione.

E ora all’esterno del Grande Fratello non si fa altro che parlare di questa notizia su Monia, che coinvolge inevitabilmente Varrese. I due, che sono stati legati in passato e che ora sembrano essere sempre più vicini grazie ad uno scambio di baci e di atteggiamenti più complici, potrebbero però nascondere qualcosa di importante che ora è venuto a galla.

Grande Fratello, incredibile scoperta su Monia e Varrese

Infatti, stando ai rumor emersi fuori dal Grande Fratello, Monia non avrebbe raccontato tutta la sua verità sulla sua vita privata. Nonostante sia più intima con Varrese, ci sarebbe un’altra persona ad essere legata alla donna. Si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena, che farebbe cambiare il giudizio a molti telespettatori. E Massimiliano potrebbe saperlo in qualche modo.

Monia sarebbe quindi fidanzata con un uomo, stando a questa segnalazione giunta a Deianira Marzano: “Ciao Deia, volevo chiederti una curiosità sul GF. Ma è vero che Monia La Ferrera avrebbe uno a Napoli, un certo Giovanni, e che quindi l’interessamento verso Varrese è tutta una messa in scena? Queste sono voci che girano su Twitter da un po’ con tanto di foto di lui”.

Il rapporto creato da Monia e Varrese potrebbe quindi essere solo frutto di una strategia per restare al GF. Deianira ha infatti raccontato: “Ovvio, altrimenti Varrese sarebbe già uscito perché non piace a nessuno. Ma comunque anche così non piace, quindi poco cambia”.