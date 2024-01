Grande Fratello, sale la tensione tra Garibaldi e Anita: durante un confronto con Letizia, Marco Maddaloni e Paolo la gieffina ha vuotato il sacco raccontando di essere insofferente davanti ad alcuni comportamenti del siciliano. Nei giorni scorsi Anita è stata protagonista di un incontro molto toccante con il fratello Leandro e il racconto dell’amore con Edoardo. Di lui aveva raccontato tutto per filo e per segno. “Ci siamo conosciuti alle medie, io mi sono innamorata subito di lui, mi prendevano un po’ in giro in classe, lui poi è andato a liceo, una sera ho fatto una preghiera volevo che il mio primo bacio fosse a lui, mi ha scritto in quel momento”.

“Sono stati dieci anni complicati dai 13 ai 23, cresci, ti formi, formi le tue idee, ci siamo lasciati definitivamente nel 2021, per un anno e mezzo non ci siamo più parlati, non mi sentivo amata come dovevo, mi sono sentita di non meritarmi sempre le cose, ma poi ho capito con i rapporti che ho avuto dopo, ho capito che mi meritavo tutto, ho avuto una storia di un anno”.





Grande Fratello, Anita contro Garibaldi: “Troppo permaloso”

“Questo ragazzo ha capito, anche perché poi quando stai con una persona che ha alle spalle una storia così importante, c’è sempre un’ombra dietro”. Da qui il desiderio di provare a costruire qualcosa. Per un filo che si unisce ce n’è un altro che sembra spezzarsi ed è quello con Giuseppe Garibaldi. Anita rivendica la propria indipendenza, pur senza disprezzare le numerose attenzioni che l’amico le riserva.

Allo stesso tempo, rifugge i rapporti morbosi e spera che Giuseppe non voglia stare tutto il tempo solo ed esclusivamente con lei. Dice di essere stanca e di non volere rapporti simbiotici e che, soprattutto, è troppo permaloso. Un esempio? Durante un confronto ha avuto una reazione eccessiva, esagerata e che ha lasciato di stucco Anita.

Si anita chissà perché quando parla con bea e nero,ma chi vuoi prendere per il culo,dai vediamo che ti inventi ora,noi aspettiamo😊 @GrandeFratello #grandefratello #beabaldi pic.twitter.com/F5xfL2U3rb — sofia✨️ (@sofia55632017) January 18, 2024

Anita che agli altri concorrenti racconta: “Non si può essere così permalosi”. Secondo Letizia, Giuseppe dovrebbe aver imparato a conoscere Anita e le sue risposte diretta, ma evidentemente così non è. L’amicizia tra Garibaldi si avvia verso il suo epilogo?