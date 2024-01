Una vera e propria sorpresa ha coinvolto Stefano De Martino in queste ore. Infatti, il conduttore sarebbe stato scelto nel programma più importante. Una svolta definitiva per la sua già sfavillante carriera, nel momento in cui dovessero arrivare le firme e l’annuncio ufficiale. Non sarebbe comunque solo in questa straordinaria avventura, visto che avrebbe al suo fianco un’altra conduttrice top.

Stefano De Martino al momento non ha rotto il silenzio, ma questo programma importante potrebbe davvero essere nel suo futuro. In veste di presentatore è riuscito a ritagliarsi sempre più spazio nella Rai e ormai è una certezza. Da viale Mazzini avrebbero quindi pensato a lui per condurre qualcosa che rappresenterebbe il sogno di una vita per l’ex di Belen.

Stefano De Martino verso il programma più importante: la notizia bomba

A sganciare la bomba su Stefano De Martino, che viaggerebbe sempre più verso questo programma importante, è stato il settimanale Oggi per bocca del giornalista Alberto Dandolo, il quale ha riferito tutti i particolari nella rubrica Forse non tutti sanno che. Insieme al 34enne di Torre Annunziata lavorerebbe una delle comiche più amate dagli italiani.

Secondo Oggi, Stefano De Martino potrebbe essere il successore di Amadeus al Festival di Sanremo. Nel 2025 ci sarebbe lui come direttore artistico e conduttore, in compagnia di Geppi Cucciari. E su quest’ultima ecco cosa è stato svelato: “Geppi mira da sempre al palco dell’Ariston e il suo potente agente Beppe Caschetto potrebbe comunque riuscire a portarla come ospite in Riviera”.

Non resta che aspettare la fine di Sanremo 2024 per capire cosa succederà in futuro al Festival. Anche perché non sarebbe nemmeno da escludere una clamorosa riconferma di Amadeus.