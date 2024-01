Nei giorni scorsi l’inviato di “Striscia la notizia” Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Stefano De Martino. Il conduttore Rai ed ex marito di Belen Rodriguez, accusato nei giorni dalla showgirl argentina di averla tradita con diverse donne, è tornato in televisione grazie all’incursione dell’inviato del telegiornale satirico. Tra le amanti di Stefano De Martino, sempre secondo la showgirl argentina, ci sarebbe anche Alessia Marcuzzi.

Nel mondo vip italiano, quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è una delle love story più note, soprattutto per i continui tira e molla. La showgirl e il ballerino e conduttore si sono conosciuti ad Amici. Si sono poi sposati nel 2013 (nello stesso anno è nato il primogenito Santiago). “Confermo”, aveva scritto su Instagram rispondendo alla domanda di un follower sul gossip risalente al 2020.





Il messaggio del padre di Stefano De Martino

“Lei è un traditore seriale?”, chiede senza girarci attorno Staffelli a De Martino, che sorridendo risponde. “Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta”. “Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?” lo incalza l’inviato di Striscia la Notizia.

“Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio”, ha detto ancora Stefano De Martino, arrivato al terzo Tapiro d’oro ricevuto in carriera. “L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”, la replica dell’ex marito di Belen Rodriguez.

Il conduttore è riuscito a non rispondere anche all’ultima domanda di Staffelli, che gli ha chiesto con quante donne abbia realmente tradito Belén: “La matematica non è mai stata il mio forte…”, è stata la risposta dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Sul caso di gossip è intervenuto il padre di Stefano De Martino, che in una storia su Instagram avrebbe lanciato anche una pesante frecciatina all’ex nuora Belen.

Nel filmato pubblicato dal padre di Stefano De Martino si vede un tubetto di crema con scritto sopra “Bruciacul– per persone invidiose, dedicata a tutti i rosiconi e li rende più collaborativi”. Una frase molto forte, che in tanti hanno voluto interpretare come un messaggio diretto a Belen Rodriguez, da settimane sulla cresta dell’onda a causa delle sue accuse di tradimento fatte all’ex marito. La storia è stata ripostata da Deianira Marzano, la quale ha riportato le parole della persona che le ha segnalato il post. “Ciao Deia, buon anno. Guarda come risponde il papà di Stefano a Belen e a tutto coloro che vogliono distruggere il figlio professionalmente”.