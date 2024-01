Nella giornata di oggi tre inquiline del Grande Fratello ha stilato la classifica del concorrente più bollente. E le sorprese non sono mancate. Su tutti spicca il commento di Greta Rossetti, la bellissima ex fidanzata di Mirko Brunetti. A portare all’attenzione del pubblico questa particolare graduatoria è stato Pomeriggio Cinque, il programma di Myrta Merlino di recente al centro delle polemiche dopo il botta e risposta con Fedez. Per chi non avesse seguito il cantante accusava la troupe del programma di stazionare 24 su 24 sotto casa sua, dopo lo scandalo pandori.

Fedez aveva usato parole forti. E non da meno erano state quelle di Myrta Merlino. “Fedez ha condiviso una Storia con toni accusatori nei nostri confronti – aveva risposto -. Una reazione di grande insofferenza. un tono canzonatorio, ma non si è fermato qui. Francamente lo trovo comprensibile dal punto di vista umano, ma dobbiamo ripartire dai fatti. La moglie di Fedez è un’imprenditrice nota a capo di una grande azienda. Lei è stata indagata per truffa e dobbiamo parlarne”.





Grande Fratello, Garibaldi eletto il concorrente più passionale

Acqua passata, visto che oggi si è parlato (tra le altre cose) anche di Grande Fratello. Al centro il confessionale di Monia La Ferrera, Grecia Colmenares e Greta Rossetti che hanno spiegato di considerare Garibaldi come il più interessante della Casa. Monia ha detto: “Giuseppe è passionale, è molto passionale. Ha buon gusto, che gli dobbiamo dire?”.

Poi è intervenuta Greta: “Te lo trasmette proprio, ti trasmette quel fuoco…. Ci sa fare”. Alle due ragazze si è espressa anche Grecia Colmenares, che ha affermato: “Ti fa sentire donna”. Racconta Novella 2000 come: “In un altro confessionale anche Fiordaliso ha dichiarato come secondo lei Giuseppe Garibaldi sia un uomo d’altri tempi: “Ama la donna dalla mattina alla sera”.

Sul ‘ti fa sentire donna’ non è stata d’accordo l’opinionista di Pomeriggio 5 Vladimir Luxuria che ha detto: “Io vorrei dire alle tre coinquiline che se hanno bisogno di un Giuseppe per sentirsi donna, hanno sbagliato tutto”. E il messaggio è arrivato chiaro e tondo.