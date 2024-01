Ormai sono giorni che Antonella Clerici non ha al suo fianco Lorenzo Biagiarelli. Lo chef, invischiato nella vicenda relativa alla ristoratrice morta Giovanna Pedretti, non si è più presentato nello studio di È sempre mezzogiorno da quando il corpo della donna è stato ritrovato nelle acque del fiume Lambro. La storia aveva avuto un enorme risalto mediatico, visto che la signora aveva risposto ad una recensione omofoba e contro i gay di un cliente.

Ma poi la versione della ristoratrice era stata messa in discussione anche dal compagno di Selvaggia Lucarelli. Dopo il caos totale, con molti attacchi social, Antonella Clerici aveva annunciato la mancata presenza di Lorenzo Biagiarelli. La sua assenza si sta ancora prolungando e ora si è fatta definitiva chiarezza sul perché lui non sia più nella trasmissione Rai.

Antonella Clerici e l’assenza di Lorenzo Biagiarelli: svelato il motivo della decisione

A proposito di quanto riferito dallo chef di Antonella Clerici, Lorenzo Biagiarelli era intervenuto così sulla questione dopo il decesso di Giovanna Pedretti, che si sarebbe suicidata: “Mi dispiace moltissimo per la morte della signora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia. Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze. I messaggi di odio che mi state scrivendo sono di una tale violenza e quantità che effettivamente, anche a una persona non troppo fragile, potrebbero far pensare a un gesto estremo”.

Adesso il sito Fanpage è riuscito a contattare alcune fonti molto attendibili, le quali hanno escluso che sia stata la Rai ad impedire la presenza di Biagiarelli nella trasmissione di Antonella Clerici. Lorenzo avrebbe telefonato alla conduttrice e avrebbe chiesto di non partecipare ad alcune puntate: “Non se la sente di andare in onda, ha deciso lui di non tornare in video“.

Quindi, teoricamente Lorenzo Biagiarelli potrebbe tornare protagonista in televisione tra qualche giorno, forse la prossima settimana, ma non ci sono conferme in tal senso. Occorrerà capire come evolverà la vicenda e se lo chef se la sentirà di tornare in tv.