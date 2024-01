Antonella Clerici ha appreso una notizia spettacolare nella mattinata di giovedì 18 gennaio. Presumibilmente è stato un obiettivo inseguito a lungo e alla fine ce l’ha fatta, ottenendo dei risultati incredibili. A parlarne è stato Giuseppe Candela su X, che ha citato anche un altro collega della conduttrice Rai. Ma le attenzioni maggiori sono state proprio concentrate su di lei.

Un vero e proprio colpaccio per Antonella Clerici, una notizia che le ha stravolto la giornata in modo positivo. Ora ci sarà ancora maggiore determinazione da parte della presentatrice, che dovrà sfruttare questa scia per conquistare altri traguardi sempre più ambiziosi. E il pubblico è sempre dalla sua parte, pronto ad apprezzarla per la sua enorme professionalità.

Leggi anche: “Altro addio…”. Brutto momento per Antonella Clerici, cosa succede a È sempre mezzogiorno





Antonella Clerici, notizia bomba: l’ha appena saputa

Dunque, Antonella Clerici ha condiviso anche nelle sue Instagram stories la notizia più bella relativa alla sua persona e al lavoro che svolge quotidianamente. Riguarda ovviamente il suo impegno televisivo, che le ha garantito un successo stratosferico. Un vero e proprio record, forse insperato, ma che ha meritatamente raggiunto grazie alla sua instancabile fatica.

Giuseppe Candela ha scritto: “Da segnalare i numeri record di Clerici (E’ sempre mezzogiorno a 2 milioni e quasi 19% (di share n.d.r.). Amadeus (Affari Tuoi 25,5%), volano anche Terra Amara sopra i 3 milioni con il 23,6%. Fenomeno Geo sfiora il 15% e batte Pomeriggio Cinque”. Quindi, risultato pazzesco per Antonella, che ha ovviamente festeggiato, nonostante in questi giorni alcuni telespettatori avessero manifestato malumore per il caso Lorenzo Biagiarelli.

Da segnalare i numeri record di Clerici (#esempremezzogiorno a 2 mil e quasi 19%), Amadeus (#AffariTuoi 25,5%), volano anche #TerraAmara sopra i 3 mil con il 23,6%. Fenomeno #Geo sfiora il 15% e batte #Pomeriggio5. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 18, 2024

Dati positivi anche per Amadeus, ma ad uscirne sconfitta è ancora una volta Myrta Merlino, che da quando ha sostituito Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque non è riuscita ad inanellare risultati molto importanti.