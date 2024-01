“Ecco perché ieri la regia ha censurato”. Beatrice Luzzi, la confessione choc al Grande Fratello. È la stessa attrice a raccontare del terribile episodio accaduto tra le mura della villa di Cinecittà. Ve lo abbiamo più volte raccontato: i ragazzo sono stati portati alla spa per un pomeriggio di relax. Ma poco dopo, Beatrice Luzzi è stata sopraffatta dall’emozione e, in preda alle lacrime, ha espresso rimorso verso i suoi cari: “Dovete scusarmi per essere uscita fuori proprio oggi”.

Ma non è finita qui, perché la sera successiva, l’attrice ha condiviso con Fiordaliso un’esperienza angosciante vissuta in isolamento, descrivendo un’esperienza che ha riconosciuto come un attacco di panico: “Credo di aver avuto un attacco di panico”. Questo momento di vulnerabilità è stato rispettato dalla regia, che ha interrotto la trasmissione per garantirle privacy.





Il contesto emotivo di Beatrice era aggravato dal lutto per la recente scomparsa del padre, il cui funerale si era tenuto proprio quel mercoledì. Inoltre, ha discusso con Sergio della partenza di Heidi e di come anche lei fosse stata vicina all’abbandono del programma. A quanto pare, durante un confronto con Massimiliano Varrese, i suoi familiari avevano considerato l’idea di intervenire e portarla via dal reality show: “Poi c’è stata la cosa di Heidi”.

E ancora Beatrice Luzzi: “Sì per questa storiaccia con Massimiliano, il padre se l’è venuta a riprendere qui. Cosa che stavano per fare pure i miei familiari, visto che glielo permettevano di fare qui in casa e i familiari se la sono venuti a riprendere, forse avrebbero dovuto loro dare una regolata un po’ prima a Massimiliano”.

La tensione tra Beatrice e Massimiliano Varrese era palpabile, con i due che non riuscivano a trovare un terreno d’intesa, portando a frequenti scontri all’interno della casa del Grande Fratello. Questa situazione ha contribuito a creare un clima di forte stress per Beatrice, che ha dovuto affrontare non solo il dolore personale ma anche le dinamiche complesse del gioco. Chissà, forse il rientrare al Grande Fratello così presto dopo la morte del padre, non le ha fatto poi così bene.

