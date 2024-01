Una nota ufficiale di Buckingham Palace ha fatto sapere che Re Carlo III sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico. La notizia arriva a stretto giro del ricovero in ospedale di Kate Middleton, operata all’addome. Re Carlo III, 75 anni, è da un anno e mezzo alla guida del Regno Unito. Carlo era asceso al trono l’8 settembre 2022, alla morte della madre, la regina Elisabetta II. L’incoronazione aveva avuto luogo il 6 maggio 2023 nell’abbazia di Westminster, a Londra.

Incoronazione che aveva suscitato reazioni contrastanti nel Regno Unito e negli altri reami del Commonwealth. Le celebrazioni nel Regno Unito si erano tenute con feste di strada, volontariato, funzioni religiose commemorative speciali, e un concerto al castello di Windsor il 7 maggio. I reami del Commonwealth di Antigua e Barbuda, Canada, Australia e Nuova Zelanda avevano organizzato festeggiamenti.





Re Carlo III, programmato intervento alla prostata

Ma gli altri reami avevano utilizzato l’evento per porre l’attenzione su alcuni problemi legati all’eredità dell’imperialismo britannico. Il regno di Re Carlo III piace, finora, ai suoi sudditi. Il motivo? Carlo è molto attento ai temi ambientalisti e della salute, proprio per questo pare abbia deciso di rendere nota la sua operazione: per sensibilizzare alla prevenzione.

La nota di Buckingham Palace rivela come: “il Re si sottoporrà a un trattamento a causa della prostata ingrossata, come capita a migliaia di uomini ogni anno. La patologia di Sua Maestà è benigna e si recherà in ospedale la prossima settimana per una procedura correttiva. Gli impegni pubblici del re saranno rinviati per un breve periodo, in modo di permettere il suo recupero”.

Non si tratterebbe dunque di tumore prostatico, ovvero una neoplasia maligna, bensì di ipertrofia prostatica benigna (Ipb), un ingrossamento che fa aumentare le dimensioni dell’organo e che, dopo i 40 anni, si presenta con sintomi e disturbi soprattutto di tipo urinario