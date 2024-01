Giaele De Donà, matrimonio finito con Bradford Beck. L’annuncio è arrivato a mezzo Storia Instagram nei giorni scorsi, ma molti l’avevano già capito. La situazione con il marito non andava già da prima di Natale, la ex concorrente del GF Vip si era tolta la fede e aveva passato il periodo di feste a casa con la sua famiglia, senza di lui. Il divorzio, quindi, era preannunciato e infatti “anche se non lo avevo ancora detto, tanto di voi lo hanno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa, di prendere due strade diverse”, aveva spiegato lei.

E ancora, nelle Storie di qualche giorno fa: “Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi, come sono sempre stata anche perché la nostra storia è stata anche pubblica, quindi penso sia giusto dirlo arrivati a questo punto, anche perché tanti di voi lo avevano già capito. I motivi per cui abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti, a tempo debito magari ne parlerò, adesso non è il momento e vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta”.

Giaele De Donà, la verità sul divorzio da Brad Beck

Dato l’annuncio, Giaele De Donà si è presa una breve pausa dai social e ora è tornata con nuove rivelazioni sempre sulla fine del suo matrimonio aperto che all’epoca del GF Vip ma anche dopo era stato tanto chiacchierato. L’influencer ha confessato ai fan di essere stata proprio lei a chiedere la separazione, nonostante i suoi hater continuino ad attaccarla, accusandola di essersi sposata solo per i suoi soldi.

“Ho preso io la scelta di allontanarmi da mio marito, quindi quelli che scrivono ‘Si è svegliato, finalmente’, mi dispiace ma non è andata così. Alcuni pensano che il mio sia stato un matrimonio finto, io non mi stupisco più di nulla”, ha continuato Giaele De Donà precisando che non ha paura di tornare alla sua vita normale, senza lo stile di vita extra lusso del marito.

“Io tornerò alla mia vita, tornerò a lavorare al mio brand. La mia famiglia ha una vita propria, delle carriere in corso e il mio matrimonio con Brad non ha influito. Avete mandato dei messaggi totalmente inopportuni! Ho 25 anni, ho una vita davanti, ho una laurea, ho il mio brand di abbigliamento e non ho paura di affrontare la vita”, la conclusione che però, c’è da scommetterci, non fermerà gli hater.