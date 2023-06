Non per tutti dimagrire è una cosa positiva e lo sa bene Giaele De Donà, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Arrivata in finale, la gieffina è stata una delle poche a restare all’interno della casa da settembre fino ad aprile e nel corso di questi mesi ha perso diversi chili preoccupando, non poco, il pubblico a casa. Sui social, infatti, sono stati tantissimi i messaggi sulla concorrente e il suo forte dimagrimento, con diversi appelli alla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Non simpatizzo per lei, ma ragazzi, Giaele è entrata magra ma ora sta diventando patologica secondo me. Ormai è pelle e ossa, sono un po’ preoccupata e non ha un minimo di fondoschiena, seno, pancia, cosce. Autori o persone vicine a lei non fanno nulla?”, “Continuo a notare che Giaele è sempre più magra e ha il viso scavato. Ha le occhiaie e spesso è stanca, forse sarebbe meglio fare qualche accertamento?”, “Impressionante quanto sia diventata magra, sono preoccupato”, scrivevano gli utenti commentando la situazione di Giaele De Donà.

Leggi anche: “Preoccupato per te”. GF Vip 7, l’allarme di Signorini: costretto a chiamarla in confessionale





Giaele De Donà è ingrassata dopo il GF Vip 7

Arrivata al Grande Fratello Vip magra, con un fisico longilineo, nel corso del reality show condotto da Alfonso Signorini Giaele De Donà ha perso molti chili. “Non è una cosa che voglio, io non faccio la dieta per sentirmi bella!”, aveva detto la concorrente del Grande Fratello Vip parlando con Luca Onestini, parlando anche del suo imbarazzo nel mostrarsi col costume da bagno perché ”senza curve”.

All’interno della casa del GF Vip 7 Giaele De Donà ha vissuto momenti molto delicati a causa delle voci che circolava sul marito, l’imprenditore statunitense Bradford Back e forse anche per questo motivo che la gieffina ha perso molti chili durante la sua partecipazione dal reality show vinto da Nikita Pelizon. Tornata alla vita di tutti i giorni da aprile, Giaele De Donà ha ripreso la sua vita in mano ed è riuscita a riprendere i chili persi durante l’esperienza in tv.

Orgogliosa per essere ingrassata, Giaele De Donà ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra il risultato del suo lavoro. Nella foto si vedono la bilancia e il peso dell’ex concorrente del GF Vip: “In poco tempo ho quasi recuperato tutti i kg persi al GF… #soddisfazioni”, ha scritto Giaele mostrando con orgoglio il suo peso.