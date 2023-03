Giaele De Donà fa preoccupare il GF Vip perché è troppo magra. A faro notare ancora una volta è Alfonso Signorini che durante la diretta ha chiesto alla ragazza di impegnarsi di più nel mangiare e prendere un po’ di peso. In effetti in questi ultimi mesi in tanti, sui social, hanno denunciato il fisico della De Donà, sempre più asciutto. In tanti poi si sono allarmati, chiedendo al programma di prendere subito la situazione in mano perché il messaggio che stava passando non era dei migliori.

Chiaramente nessuno può dire con certezza che quello di Giaele sia un disturbo alimentare, potrebbe essere soltanto molto magra di costituzione. Non è necessario quindi allarmarsi visto che i vipponi sono monitorati ogni giorno da molti esperti. Stavolta però, anche Alfonso ha deciso di prendere la palla al balzo e dare un chiaro segnale alla giovane ereditiera.

Durante la diretta Signorini ha detto a Giaele: “Voglio darti un consiglio come se fossi un fratello, mi raccomando mangia, perché io ti vedo troppo magra”. Non sappiamo se Giale De Donà sia sotto forte stress, o come dicevamo, è questa la sua forma fisica classica. Per qualcuno però la ragazza sta affrontando questa esperienza televisiva un po’ troppo… seriamente.

Che poi c’è da specificarlo, la bellissima Giaele durante le dirette è sempre risultata di un’eleganza unica, con quegli abiti scuri che però mettono in risalto la sua eccessiva magrezza. In tanti fanno notare che il suo viso sembra sempre più scavato. Non solo, le sue braccia e le sue gambe sembrano troppo magre. Chiaramente questo dimagrimento non è passato inosservato e sui social sono tantissimi coloro che affermano che Giaele potrebbe avere un problema alimentare.

Ma Giaele sta facendo lo sciopero della fame? È sempre più magra #gfvip — Laima (@Laima10x) March 9, 2023

Ma è davvero così? Nessuno, come dicevamo, può saperlo più di lei e i medici all’interno del GF Vip. “Ma Giaele sta facendo lo sciopero della fame? È sempre più magra”, scrive ad esempio un utente sui social. Su Twitter ancora si legge: “Ma gioco a parte, qualcuno sa xchè Giaele è cosi magra rispetto a quando è entrata? E’ dimagrita moltissimo”. Insomma, non solo Signorini.

