Re Carlo III è sul trono da poco più di 18 mesi, un inizio di mandato funestato dall’annuncio di un cancro. Il sovrano, 75 anni, non ha presenziato in cattedrale di Worcester per l’antichissimo Maundy Service, il rito religioso che si tiene il giovedì Santo. I medici che lo stanno sottoponendo alle delicate cure anti tumorali, gli hanno infatti consigliato di tenersi lontano dalla folla e al suo posto ci sarà Camilla, prima regina consorte a fare le veci del marito.

Per l’occasione, Re Carlo III ha voluto inviare un messaggio ai suoi sudditi gli assistenti hanno diffuso la prima foto ufficiale dalla diagnosi, scattata durante la registrazione del video, mentre è seduto a una scrivania, adornata da un vaso di fiori primaverili in una delle sale di Buckingham Palace.

Re Carlo III, prima foto dopo la diagnosi di cancro

“Così facendo il Signore ha dato un esempio su come servire e aiutare il prossimo. È un modo per ricordarci quanto abbiamo bisogno di coloro che estendono la mano dell’amicizia e quanto beneficiamo e quanto ne beneficiamo, specialmente nei momenti difficili”, dice nel discorso al regno. Re Carlo III posa seduto dietro alla scrivania e appare visibilmente invecchiato, come fanno notare alcuni utenti su X: “Forse è troppo malato per fare un video”, “Sembra invecchiato”, “Penso che dovrebbe riposare… Non sembra che stia bene,” si legge tra i commenti. La notizia del tumore ha preceduto di poco quella della nuora Kate, moglie del figlio William.

Due notizia che hanno evidentemente destabilizzato la tranquillità della famiglia reale, che da tempo aveva ormai digerito i problemi con Harry e Meghan. “In questo paese siamo benedetti da tutti i diversi servizi che esistono per il nostro benessere. Ma al di là di queste organizzazioni e del loro personale altruista, abbiamo bisogno e beneficio enormemente di chi ci tende la mano dell’amicizia, soprattutto nel momento del bisogno”, ha aggiunto il sovrano.

Con il video messaggio inviato ai sudditi, re Carlo ha così rotto il silenzio da quando gli è stato diagnosticato il cancro. Il filmato è stato pubblicato su Youtube e sui canali social della famiglia reale (@theroyalfamily). Si tratta di un messaggio audio che ha come sfondo la foto del sovrano seduto dietro la scrivania.