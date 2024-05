Mentre continuano i dubbi sulla salute di Re Carlo, il principe Harry è di nuovo protagonista. I sudditi non hanno gradito quello che considerano l’ennesimo colpo di testa. Intanto una fonte rivela a People come William non abbia preso bene i tanti rumor messi in giro sulla moglie durante il primo periodo della sua malattia. Teorie del complotto in cui qualcuno sosteneva che Kate fosse in coma farmacologico, qualcun altro che fosse addirittura morta.

Teorie che alimentarono le critiche e gli insulti verso la famiglia reale. Intanto pare che con Harry la situazione sia irrecuperabile. Non c’è stata infatti nessun incontro tra lui e il resto della dinastia. Il principe avrebbe ben altro per la testa.





Il principe Harry ha lasciato Londra senza salutare la famiglia

Il Daily Mail ne è sicuro. E Leggo scrive che: “già nelle prossime ore Harry e Meghan inizieranno il loro tour privato in Nigeria. Lo stesso tour che pare aver innervosito molto la famiglia reale. Il motivo? Un affronto visto come un voler creare una narrazione alternativa a quella della famiglia reale. Il Principe è stato avvistato all’aeroporto di Heathrow e non tornerà in California”.

E ancora: “Il l volo, pare, essere diretto in Nigeria, a Lagos o Abuja. Markle raggiungerà il marito nel Paese africano. Non è dato sapere se con i Sussex ci saranno i figli Archie e Lillibet”. Una decisione che avrebbe isolato, e non poco, il principe il gesto del quale non sarebbe stato proprio gradito. “Il padre malato e lui non si degna di salutarla, vergogna è la prima parola che mi viene in mente”.

C’è anche chi rincara la dose. “Harry può avere tutte le ragioni del mondo ma un comportamento del genere è inqualificabile. Qui parliamo di salute, non di una lite. Suo padre ha un cancro, sua cognata anche. E lui cosa fa? Se ne va in Nigeria con la moglie: lei sei un vera arpia”.