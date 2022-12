Meghan Markle e il principe Harry sono in questi giorni al centro dell’attenzione mediatica dopo l’uscita della serie in 6 puntate su questi anni turbolenti. Difficile dopo quanto successo che le cose tornino a posto. “Se è effettivamente un punto di non ritorno è presto per dirlo. Sicuramente c’è grande delusione da parte di Carlo e William, sia come re ed erede al trono che come padre e fratello – spiega l’esperta reale Gilda Faleri -. Perché anche stavolta bisogna distinguere l’aspetto pubblico dal privato, e in entrambi gli ambiti la docuserie muove accuse pesanti, non dirette, ma sottintese”.



“Harry, per esempio, dice di essersi sposato con il cuore a differenza degli altri che lo avrebbero fatto con la ragione e Meghan racconta di aver ricevuto tanta inattesa formalità da William e Kate, accolti in casa con il sorriso e i piedi nudi alla loro prima cena, pronta per abbracciarli… Sono dettagli forti che però, a mio parere, sono tesi ad un populismo volto solo ad avere consensi”.

Leggi anche: “È la resa dei conti”. William, pazienza finita con il fratello Harry: ora passa al contrattacco





“Nuda e coperta di escrementi”. Dal Sun insulti choc a Meghan Markle: giornalista sospeso



La seria ha scatenato reazioni scomposte anche da parte dei media, come nel caso del giornalista del Sun Jeremy Clarkson che non solo ha affermato, cosa gravissima, di “odiare” la duchessa del Sussex ma si è spinto oltre. In un articolo pubblicato venerdì sulla scia del documentario Netflix Clarkson detto che stava “sognando il giorno in cui lei sarebbe stata costretta a sfilare nuda per le strade di ogni città della Gran Bretagna mentre la folla cantava ‘Vergogna!’ e le lanciava grumi di escrementi”.



Le reazioni sono state immediate, quello di Clarkson è diventato l’articolo più lamentato dell’Independent Press Standards Organisation con più di 17.500 reclami a partire dalle 9 di martedì.“Seguiremo le nostre solite procedure per esaminare i reclami che abbiamo ricevuto. Ciò richiederà più tempo del solito a causa del volume di reclami”, ha detto un portavoce di Ipso all’agenzia di stampa PA Media.



Più di 60 parlamentari di partito hanno scritto all’editore del Sun, Victoria Newton, per chiedere scuse e “azioni intraprese” contro Clarkson. Nella loro lettera, hanno affermato che Meghan aveva ricevuto minacce credibili alla sua vita e che colonne come quella di Clarkson hanno contribuito a creare un “clima inaccettabile di odio e violenza”.