“Oggi va così”. Oroscopo di martedì 30 aprile: giornata sì o giornata no, segno per segno

Siamo ormai quasi arrivati a maggio, ma proprio in occasione di martedì 30 aprile, ultimo giorno del mese, vi possiamo dire cosa succederà secondo l’oroscopo. Il sito Alfemminile.com, soffermandosi segno per segno, ha cominciato dall’Ariete: serve essere attivi e consapevoli per trovare il partner ideale, mentre a lavoro si otterranno dei risultati positivi. Occhio alla dieta, spazio all’equilibrio e si potranno ricucire vecchi rapporti familiari.

Sempre parlando del 30 aprile e dell’oroscopo, si è passati al Toro che avrà serenità, romanticismo e passione. Migliorerà l’aspetto finanziario e il benessere dipenderà dal sistema nervoso. Serenità soprattutto con figli e partner e attenzione ai vizi sbagliati. I Gemelli avranno qualche problema con l’amore, ma si punterà su riflessione, idee creative e proposte. In famiglia servirà amore. Poi Cancro dovrà essere disponibile, attento e generoso verso il partner.

30 aprile, l’oroscopo segno per segno

Sempre parlando del 30 aprile, l’oroscopo del Cancro ha anche aggiunto che servirà pazienza con i propri familiari e nessuna paura verso la competizione. Il Leone avrà invece novità positive in amore, anche se ci saranno delle ansie. Fondamentale la comunicazione e pensare alla vita con positività. La Vergine è uno dei segni top per quanto concerne l’ambito sentimentale e cose positive sono previste anche negli affari e nello studio. La salute non sarà perfetta e qualche volta occorre anche infrangere le regole.

