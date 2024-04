Siamo arrivati alla fine del mese di aprile e, come di consueto, spazio a Paolo Fox e alle suo oroscopo. Ovviamente parliamo di ciò che succederà a maggio 2024, partendo dal segno Ariete. Venere darà il suo contributo e Marte fornirà maggiore energia. Ci saranno comunque più stimoli e una sfida interessante che si potrà portare a casa, quindi occorre essere positivi. Poi si è soffermato sul Toro.

Parlando di quest’ultimo segno, Paolo Fox concentrandosi sull’oroscopo di maggio ha detto che, grazie a Venere, l’amore dovrà portarvi buone notizie con la possibilità di incontrare il partner adatto. Anche Giove fino al 31 maggio porterà benefici e quindi bisognerà attendersi tranquillità economica e sentimentale. Passando a Gemelli, si punterà su novità e cambiamenti, infatti a fine maggio dovrebbe esserci lo slancio definitivo, che permetterà di portare avanti delle trasformazioni, anche se ci saranno delle tensioni da affrontare.

Paolo Fox, oroscopo maggio 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni di Paolo Fox sull’oroscopo di maggio si sono poi spostate sui nati sotto il segno del Cancro, che potranno amare ed essere amati, essendo un periodo positivo dell’anno. Non bisognerà essere malinconici né pensare ad amori passati. Il Leone dovrà fare cose nuove in amore e nell’ambito lavorativo affinché stiate bene con tutti. Opportunità in arrivo grazie alla primavera in corso.

