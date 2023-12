Analizzando l’oroscopo della fortuna 2024 di Paolo Fox e Branko, senz’altro possiamo notare una suddivisione per quanto concerne i segni maggiormente fortunati e quelli che invece non se la passeranno benissimo. Partiremo da quelli intermedi, che vivranno quindi un nuovo anno tutto da vivere. Iniziando dal Leone, servirà essere prudenti fino a maggio in particolare per quanto concerne il futuro lavorativo.

Chi è Vergine, secondo l’oroscopo della fortuna 2024 di Paolo Fox e Branko, avrà una situazione favorevole nei primi mesi con guadagni, incontri e proposte da gennaio a maggio, poi invece ci sarà qualche difficoltà. Parlando invece della Bilancia, avrà un anno positivo di riscatto e dimenticherà gli aspetti passati contraddistinti dalla tristezza e dalle paure.

Oroscopo della fortuna 2024 di Paolo Fox e Branko: segno per segno

L’oroscopo della fortuna 2024 di Paolo Fox e Branko, come riferito dal sito Travelglobe.it, si è soffermato poi sullo Scorpione che avrà possibilità di ottenere successo e denaro a partire dalla prossima primavera. Parlando invece dei quattro segni più positivi, possiamo subito dirvi che i due astrologi sono certi che il Cancro avrà fortune professionali, ma non grandi soddisfazioni amorose. In primavera e autunno succederanno le cose più belle.

