Arrivano altre preziose informazioni sull’oroscopo 2024, infatti è stato adesso rivelato quale sarà il segno più sfortunato. Ma dobbiamo partire con ordine e possiamo subito dirvi quali saranno quelli intermedi, infatti in quarta posizione a pochi passi dal podio abbiamo l’Ariete. L’anno che sta per arrivare sarà abbastanza rilassante, quindi non devono esserci molte preoccupazioni.

Poi l’oroscopo 2024, che ha anche svelato quale sarà il segno più sfortunato in assoluto, ci ha donato anche una quinta posizione di Gemelli, infatti i nati sotto questo segno avranno delle situazioni non facili e alla fine dovranno fare delle scelte che si riveleranno importanti. Poi c’è il Toro, che fino a maggio 2024 potrà godere di mesi davvero sereni, senza grossi problemi.

Oroscopo 2024, quale sarà il segno più sfortunato

A riferire tutti i dettagli sull’oroscopo 2024 ci ha pensato il sito Libero Quotidiano, che oltre a parlare del segno più sfortunato ha aggiunto che al settimo posto c’è l’Acquario che dovrà usare prudenza fino a maggio. In ottava posizione i nati sotto il segno del Leone, che riusciranno ad avere un bel momento ad inizio estate. Non benissimo Pesci, costretto a sopportare un po’ di aria pesante.

