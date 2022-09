Meghan Markle non era a Balmoral insieme al resto della royal family per dire addio a Sua Maestà. La regina Elisabetta II si è spenta nel castello in Scozia giovedì 8 settembre 2022. La notizia delle precarie condizioni di salute della sovrana aveva già riempito le cronache nel primo pomeriggio e in serata è arrivato il triste annuncio tramite un tweet delle ore 19.33.

“La regina è morta in maniera serena a Balmoral nel pomeriggio”, ha reso noto Buckingham Palace nella nota. Meghan no ma Harry c’era eccome, anche se a quanto pare nessuno lo ha aspettato ed è arrivato al castello quando già tutto il mondo sapeva del decesso di The Queen.





Meghan Markle assente a Balmoral: “il vero motivo”

Tornando a Meghan Markle, diversamente da quanto inizialmente trapelato all’ultimo momento, ha preferito non raggiungere la Scozia. Sarebbe infatti rimasta a Londra in attesa di partecipare alle commemorazioni ufficiali che seguiranno il D-Day. D-Day è la definizione del giorno della morte della Regina dal protocollo London Bridge.

Omid Scobie, giornalista considerato “vicino” ai duchi di Sussex aveva poi scritto: “Una fonte ha condiviso un aggiornamento secondo il quale solo il principe Harry viaggerà fino a Balmoral. Come la duchessa di Cambridge (rimasta a Windsor con i suoi figli), la duchessa di Sussex è rimasta in Inghilterra”. Ma il vero motivo non sarebbe questo…

Il corrispondente reale della BBC Nicolas Whichell ha parlato di una sua presenza in Scozia che non sarebbe stata ben vista: “Per essere completamente onesti a tal proposito, Meghan Markle potrebbe non essere calorosamente accolta”, ha spiegato il giornalista. In segno di lutto e rispetto, l’ex attrice e il marito hanno però modificato la pagina principale del sito della loro associazione Archewell: “In affettuoso ricordo di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”.

