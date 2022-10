Il trucco per risparmiare in bolletta. Siamo tutti alla ricerca di modi per ridurre le nostre bollette dell’energia elettrica dopo i rincari che gravano su famiglie e le piccole attività. Già da mesi i consumatori sentono appieno i rincari dell’energia e ovviamente in tanti cercano dei modi per spendere di meno e risparmiare sulle bollette.

Mentre molti di noi hanno provato quelli ovvi come bloccare le correnti d’aria o utilizzare meno gli elettrodomestici, ci sono anche alcuni modi più insoliti per aiutare. Klaire de Lys, una giovane residente in Inghilterra, tramite il suo profilo TikTok ha condiviso i suoi migliori consigli per stare al caldo in inverno e di recente ha condiviso uno dei trucchi che svolge regolarmente per mantenere bassa la bolletta della luce.

Il trucco per risparmiare in bolletta, il trucco: sbrina il congelatore

“Sto sbrinando il mio congelatore”, ha detto la giovane in uno dei suoi video diventati virali in cui spiega dei trucchetti per ricevere delle bollette più basse. “Il motivo per cui lo faccio è che quando il ghiaccio si accumula sul congelatore, utilizzerà molta più elettricità. Ora, normalmente, questo non farebbe davvero una grande differenza ma visto il periodo in cui stiamo vivendo posso risparmiare”, ha detto Klaire de Lys spiegando il trucco per risparmiare in bolletta.

“Tutto quello che puoi fare per risparmiare in bolletta è scongelare il congelatore. Noi lo stiamo facendo e usiamo pochissima elettricità. È proprio così che le bollette si sono abbassate”, ha detto ancora Klaire. Nel suo video su TikTok, la ragazza ha spiegato che sbrinare il congelatore potrebbe far risparmiare fino a 50 euro al mese.

“Quindi se hai del ghiaccio che si accumula nel tuo congelatore, scongelalo ora, immediatamente”, è l’appello di Klaire per risparmiare in bolletta. Tantissimi i commenti al video, con tanti utenti che hanno scritto che proveranno il trucco ammettendo di non avere idea che lo sbrinamento del congelatore avrebbe aiutato con il costo della vita. “Grazie, non avevo idea di quanto costasse in più! Devo assolutamente farlo”.