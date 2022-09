Elettrodomestici a largo consumo e uso, tutto quello che c’è da sapere per evitare sprechi e risparmiare. Rincaro delle bollette di luce e gas, come risparmiare? Un modo sembra esistere, occorre semplicemente partire da una maggiore conoscenza e consapevolezza. Ecco dunque il ‘podio’ completo degli elettrodomestici più costosi e come raggirare le alte spese di consumo.

Elettrodomestici e consumi, come risparmiare. Imparare a conoscere come funzionano sembra essere già un grande passo avanti per alleggerire le bollette di fine mese. Da un articolo reso noto su Nonsprecare.it, tanti i consigli per affrontare meglio le spese e arginare i consumi.





Elettrodomestici e consumi, come risparmiare: la classifica dei più ‘costosi’

Ma partiamo dal ‘podio’ degli elettrodomestici più costosi. Pare che sia proprio la lavatrice ad occupare il primo posto, a seguire lavastoviglie e, alla pari, forno e ferro da stiro: “Ciascun apparecchio ha un consumo che dipende dalle sue caratteristiche tecniche, ma anche dalla grandezza, dall’efficienza del modello. E innanzitutto dall’uso che ne facciamo”, informa il sito.

Un primo passo da compiere verso il risparmio è quello di comprendere a quanto ammonti il consumo e quando è davvero necessario fare uso dell’elettrodomestico in casa: “in una famiglia di quattro persone, infatti, il costo medio annuo di elettricità per gli elettrodomestici si aggira attorno ai 550-600 euro l’anno”, si apprende.

Oggi esistono diversi modi per diventare specialisti del risparmio. Un esempio? La app Elettrodomestici, “che permette di monitorare in modo facile e pratico i consumi di casa. Liberamente scaricabile, aiuta a tenere a bada la spesa per l’energia elettrica”. Poi Smappee – Energy Monitor che “permette di avere in tempo reale la panoramica dei consumi degli elettrodomestici in casa attraverso un rapido tap sull’Iphone, Ipad o Ipod”.

E per tornare al nostro podio, altri esempi di risparmio. Per il forno? Meglio “non aprire lo sportello durante le cotture e spegnere in anticipo quando la cottura è terminata”, e ancora, per il frigorifero “è importante regolare bene la temperatura, non riempirlo troppo e non introdurre al suo interno cibi caldi”. Poi c’è lui, il ferro da stiro. Lo sapevate che il risparmio parte proprio dal modo con il quale vengono stesi i panni? Provare per credere.

“Scappano tutti”. Pubblico in fuga ai Tim Music Awards, Carlo Conti e Vanessa Incontrada in difficoltà