Harry e Menghan Markle, le voci di crisi non si spengono e c’è chi agita lo spettro del divorzio. Nelle ultime settimane la coppia è stata al centro dell’attenzione mediatica dopo che, a New York, era rimasta vittima di un incidente che avrebbe potuto avere ‘conseguenze ben più gravi’. Colpa di alcuni paparazzi che, per chilometri, hanno rincorso la coppia a caccia di una foto. Un’ossessione, quella di alcuni media per i reali, tale da spingere anni fa il principe Harry e Meghan Markle a scappare dall’altra parte dell’Atlantico nella speranza di trovare tranquillità.

Tranquillità, in questo caso negata, che sarebbe alla base delle liti e delle incomprensioni tra i duchi di Sussex. E ci sarebbe dell’altro: il principe Harry, sebbene i suoi legami con Re Carlo siano tutt’altro che idilliaci, soffrirebbe e non poco per il modo in cui Meghan si rapporta con la sua famiglia d’origine. Una ferita, per il principe Harry, aperta.





Harry e Menghan Markle, le voci di crisi non si spengono

E secondo alcuni sufficiente per sollevare un polverone ed accendere l’incendio di una frattura insanabile. Il fatto che poco meno di un mese fa la coppia, felice e sorridente, sia comparsa in pubblico sulla kiss cam di uno stadio sarebbe, secondo i rumor che sembrano arrivare in maniera diretta dal Palazzo, un tentativo di depistare l’attenzione sui problemi della coppia. Una voce difforme arriva da una fonte vicina alla coppia che ha rivelato all’Indipendent retroscena di ben altro tenore.

Racconta: “Harry e Meghan sembrano aver ritrovato la solidarietà che avevano tra novelli sposi. Da sempre tifo per loro e, adesso, sembra che qui in molti abbiano aperto gli occhi su come stavano le cose veramente. Sono dovuti scappare negli Stati Uniti, ma il nostro team di fan, spera che possano tornare qui nel Regno Unito e insieme”.

E Ancora: “Nell’ultimo mese ne abbiamo sentite di tutti i colori. Alla partita di Nba sono arrivati a dire che Meghan ha evitato il bacio con Harry, mentre ridevano e scherzavano. I giornali stanno cavalcando l’onda di questa possibile crisi… ma io resto fiducioso. Quel sorriso e quella complicità mostrate non possono essere un caso”.