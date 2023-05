Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono rimasti coinvolti in un incidente stradale (secondo la stampa britannica quasi catastrofico: leggi qui) particolare agghiacciante: la dinamica ricorda drammaticamente quella in cui perse la vita la principessa Diana il 31 agosto del 1997. A dare notizia un portavoce della coppia che ieri ha preso parte all’evento di gala di una fondazione benefica alla quale la coppia era stata invitata a partecipare. Meno di una settimana fa Harry era tornato in Inghilterra, occasione era stata l’incoronazione del padre, re Carlo III, al trono.

Incoronazione a cui la duchessa non ha partecipato per via del compleanno del figlio Archie. Presenza che era tutt’altro che scontata dopo l’uscita del libro di Harry che, tra l’altro, ha stabilito un record di vendite con il suo libro di memorie ‘Spare’: la versione in lingua inglese ha venduto più di 1,4 milioni di copie nel suo primo giorno di pubblicazione. “Il numero delle vendite includono tutti i formati del libro – cartaceo, audio ed elettronico – negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, secondo una dichiarazione rilasciata dall’editore del libro Penguin Random House”.





New York, incidente stradale per Meghan Markle e il principe Harry

Sulla questione re Carlo III aveva fatto scendere il silenzio. E chissà se farà altrettanto dopo l’incidente capitato ieri sera a New York al principe Harry e alla moglie Meghan Markle. Come detto la dinamica dell’incidente, che secondo alcune testate non sarebbe stato proprio una cosa da niente, anzi, ricorda quella in cui persa la vita la madre Diana insieme al fidanzato dell’epoca Dodi Al-Fayette, il miliardario proprietario, tra l’altro, del colosso Harrods, negozio e icona londinese.

Si legge sui media locali come: “Inseguiti dai paparazzi a New York, il principe Harry, la moglie Meghan Markle e la madre di lei hanno rischiato “un incidente quasi castrofico“, come quello in cui morì Lady Diana a Parigi quasi 26 anni fa. Lo ha rivelato un portavoce di Harry, citato da The Independent, secondo cui l’incidente è avvenuto dopo che il duca e la duchessa di Sussex avevano partecipato ad una cerimonia alla Foundation for Women, dove Meghan era stata premiata per il suo impegno”.

“Ieri sera, il Duca e la Duchessa di Sussex e la signora Ragland sono stati coinvolti in un inseguimento quasi catastrofico per mano di un gruppo di paparazzi molto aggressivi – ha denunciato il portavoce in un comunicato – Questo inseguimento incessante, durato più di due ore, ha provocato molteplici quasi collisioni che hanno coinvolto altri automobilisti sulla strada, pedoni e due agenti del Nypd (New York Police Department)”. L’incidente, che secondo alcune tastate sarebbe stato di una certa entità, non avrebbe causato danni alla coppia che ha raggiunto casa con un taxi.