La giornata del 19 settembre non sarà mai dimenticata da nessuno, essendosi celebrati i funerali della regina Elisabetta. La sovrana è morta a 96 anni dopo 70 anni di regno e a far scalpore ora è stato un gesto di Harry, che avrebbe fatto un vero e proprio affronto al padre, re Carlo III. Ha preso una decisione clamorosa nel corso della cerimonia funebre in onore della nonna e in tanti hanno considerato quel suo comportamento volontario, visti i trascorsi non proprio eccelsi con il nuovo monarca.

A proposito dei funerali della regina Elisabetta, Harry è stato ovviamente presente ma ha compiuto qualcosa di inaspettato nei confronti di re Carlo III. Intanto, in Italia il pubblico è in rivolta per Silvia Toffanin, artefice di due gaffe durante la diretta su Canale 5. E c’è chi ha commentato su Twitter: Dispiace dirlo, ma Silvia Toffanin si è dimostrata essere inadatta a condurre un evento del genere”, “Ma lei può riuscire a parlare con un tono di voce normale durante la trasmissione? Ho capito che è il funerale della regina, ma sembra il suo. Peggio di Barbara D’Urso”.





Funerali regina Elisabetta, Harry contro re Carlo III: “Non canta l’inno”

Ne hanno parlato anche nel corso della diretta proprio di Silvia Toffanin ed è stato confermato pure dall’inviato a Londra. Nel corso dei funerali in onore della regina Elisabetta, Harry ha voluto fare una specie di protesta nei confronti di re Carlo III. Quando il nuovo sovrano sarà messo al corrente della situazione, siamo certi che non sarà soddisfatto. Anche se ovviamente per ora i pensieri sono tutti rivolti alla compianta sovrana, che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutta la famiglia reale e non solo.

Durante le esequie della regina, Harry non ha voluto cantare l’inno nazionale trasformato adesso in God Save The King dopo il decesso di Elisabetta II e il trono affidato a re Carlo III. Il figlio del sovrano potrebbe aver protestato contro il padre, anche se non ci sono conferme ufficiali e difficilmente ce ne saranno. In molti hanno considerato questo atteggiamento del fratello di William come irrispettoso nei riguardi del nuovo re e staremo a vedere quindi come resteranno i rapporti in futuro tra di loro.

A song who’s history dates back 277 years being sung at the funeral of the longest reigning British monarch. A truly majestic and grand rendition bringing King Charles III to tears.#queensfuneral pic.twitter.com/1vkEcywFsB — Piece of Paper at Queen’s Funeral (@HOTDJester) September 19, 2022

E forse quel gesto di Harry può fare riferimento ad una decisione presa contro di lui e sua moglie Meghan Markle alla vigilia dei funerali. Il Daily Telegraph aveva annunciato che Harry e Meghan Markle non hanno potuto rispondere presente alla cena precedente i funerali, dove ci sono stati anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente francese Emmanuel Macron tra le 500 personalità.

