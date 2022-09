Non è andata forse come sperava Silvia Toffanin, protagonista dello speciale su Canale 5 per i funerali della regina Elisabetta. Mediaset ha scelto lei come figura principale per seguire l’evento più importante dell’anno e forse uno dei più suggestivi della storia mondiale. Ma ha commesso una gaffe in piena diretta e il pubblico ha successivamente mostrato insofferenza per il suo operato. C’è infatti chi si è lamentato per questa scelta inaspettata, che nessuno poteva attendersi fino a pochi giorni fa.

Silvia Toffanin ha iniziato una lunghissima diretta dalla mattinata del 19 settembre e sicuramente nel corso di tante ore può succedere qualche imprevisto. Ma durante i funerali della regina Elisabetta c’è chi non le ha proprio perdonato questa sua gaffe. Tra l’altro, Cesara Buonamici ha subito corretto la compagna di Pier Silvio Berlusconi. E proprio il volto del Tg5 sembrava essere incaricata di seguire questo evento fondamentale, ma poi c’è stato un cambio di rotta del Biscione, non gradito da tutti.





Silvia Toffanin, durante i funerali della regina Elisabetta commette una gaffe

Come sottolineato dal sito Lanostratv, che ha anche riportato uno dei commenti più significativi e di critica nei confronti di Silvia Toffanin, lei ha commesso una gaffe, anzi due per la precisione, e i telespettatori se ne sono subito accorti. Probabilmente la forte emozione per la conduzione di un programma speciale così seguito l’avrà tradita, ma sta di fatto che in tanti hanno ammesso che avrebbero voluto vedere all’opera la giornalista Cesara Buonamici, ritenuta più all’altezza della situazione.

In primis, Silvia Toffanin ha esclamato in diretta: “Sta entrando Blair”, in riferimento all’ex primo ministro inglese Tony Blair, che partecipava ai funerali nell’abbazia di Westminster. Ma Cesara Buonamici ha subito precisato: “Blair è già seduto al suo posto nell’abbazia”. Quindi, ha scambiato qualcun altro al post dell’ex premier. In seguito, l’altro errore è stato commesso quando ha parlato di Harry, dicendo che era intento a giungere all’ultimo saluto per sua nonna in un’automobile col padre, re Carlo III.

Ma #silviatoffanin a #verissimo può riuscire a parlare con un tono di voce normale durante la trasmissione? Ho capito che è il funerale della regina ma sembra il suo. Peggio di #barbaradurso — Avvy (@Avvy64840945) September 19, 2022

Invece Harry era in auto, ma con Meghan Markle. Questi alcuni dei commenti, apparsi sul social Twitter: “Dispiace dirlo, ma Silvia Toffanin si è dimostrata essere inadatta a condurre un evento del genere”, “Ma lei può riuscire a parlare con un tono di voce normale durante la trasmissione? Ho capito che è il funerale della regina, ma sembra il suo. Peggio di Barbara D’Urso”, “Pure Silvia in lutto per il funerale, boh”.

