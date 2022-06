“Lui non può toccarla”. Charlene di Monaco, la scoperta choc sul principe Alberto

Charlene di Monaco e la crisi con il principe Alberto. Il ritorno a corte dell’ex nuotatrice non ha affatto dissolto tutti i dubbi che aleggiano sulla coppia reale. Delle vicissitudini di Charlène ne abbiamo parlato spesso. Il principe aveva spiegato che le condizioni fisiche della moglie non sono ancora ottimali: “È esausta, fisicamente e mentalmente, e non è in grado di occuparsi di doveri reali o familiari”. Pochi giorni fa è arrivata pure la notizia della positività al Covid.

Ma non è finita. Perché c’è chi sostiene che il Covid sia soltanto una scusa. La verità sarebbe che Charlène a Palazzo non si trova più bene anche a causa del coinvolgimento in molti eventi importanti di Nicole Coste. Quest’ultima, per chi non lo ricordasse, ha avuto un figlio che Alberto inizialmente non aveva voluto riconoscere. Ebbene Charlène avrebbe usato come scusa la positività al Covid per allontanarsi. Adesso dai media stranieri arriva un’altra voce sulla crisi di coppia.





Charlène e Alberto, cosa hanno notato i più attenti nell’ultima uscita

Charlène di Monaco è tornata e tutto lasciava supporre che il suo fosse un ritorno alla normale vita di corte e familiare. In realtà i più attenti hanno notato un atteggiamento particolare da parte della mamma di Jacques e Gabrille. Al Grand Prix di Monaco la moglie di Alberto si è presentata con un vestito azzurro ghiaccio e qualcuno sostiene che questo non fosse l’unica cosa gelata. Sembra infatti che Charlène non si faccia nemmeno sfiorare da Alberto.

La rivista Globe Magazine nel numero in uscita lunedì 20 giugno riporta che la principessa è apparsa “infelice” nella sua ultima uscita. Secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judy James Charlène avrebbe usato anche la borsa per evitare che Alberto la potesse toccare. E il suo linguaggio non verbale era finalizzato ad impedire al marito di sfiorarla.

A dare maggiore valore alla tesi del ‘distacco’ dal marito è il fatto che invece nei confronti dei piloti Charlène di Monaco ha avuto un comportamento completamente differente. La principessa ha salutato affettuosamente Sebastian Vettel e Max Verstappen arrivando perfino al bacio sulla guancia. Infine fonti vicine al Palazzo sottolineano come l’unico motivo per cui Charlène sia rimasta con Alberto sono i figli di sette anni Jacques e Gabrielle.

Non c’è pace per Charléne, la notizia sulla salute arriva direttamente da Palazzo