Charléne di Monaco scomparsa. Non c’è pace per la principessa di Monaco, moglie del principe Alberto, due settimane fa ha contratto il Covid. Secondo quanto spiegato da un portavoce di palazzo Grimaldi, la residenza della famiglia reale monegasca, “la principessa ha anche manifestato i sintomi (non sono stato specificati quali) ma le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti”.

Ovviamente la principessa aveva dovuto cancellare i suoi prossimi impegni in agenda e, come spiegava il portavoce della famiglia Grinaldi, “al momento si trova in isolamento dal resto della famiglia”. Ma a due settimane dalla notizia, Charléne di Monaco è scomparsa di nuovo e la cosa non è passata inosservata. In questi due anni la principessa è finita nell’occhio del gossip per le sempre più insistenti voci di una crisi di coppia con il marito, il principe Alberto di Monaco.





Charléne di Monaco scomparsa da palazzo: “Il Covid è una scusa”

Charléne di Monaco è scomparsa di nuovo e il gossip non perde occasione di chiacchierare. Lo scorso novembre, dopo mesi trascorsi in Sudafrica, suo paese Natale, la principessa è tornata nel Principato di Monaco ma poco dopo è tornata in ospedale. Era stato proprio il principe Alberto a dare la notizia intervenendo con un comunicato ufficiale in cui spiegava: “È esausta, fisicamente e mentalmente, e non è in grado di occuparsi di doveri reali o familiari. Non ha dormito bene né mangiato bene per giorni, perciò ha perso molto peso. Ciò l’ha resa vulnerabile ad altri malesseri. È diventato abbastanza evidente che non stesse bene”.

Charléne di Monaco, dopo la scomparsa il ritorno alla vita sociale, con la presenza al Monte Carlo Fashion Awards insieme alla figlia Gabriella e le prime parole sulla sua malattia: “Oggi mi sento più serena. Il mio stato di salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. Il percorso è stato lungo, difficile e così doloroso”, aveva detto solo un mese fa la principessa. Ora, dopo la notizia sulla positività al Covid, le voci su un nuovo allontanamento da Palazzo Grimaldo tornano insistenti.

Charléne di Monaco è scomparsa di nuovo e Actu France solleva un dubbio parlando di un “crollo improvviso” dovuto al ruolo di Nicole Coste. Quella del Covid, secondo il gossip, sarebbe quindi una ‘scusa’ per l’assenza dalla vita di palazzo. E il motivo sarebbe proprio l’ex amante di Alberto e madre del suo figlio di 18 anni, che approfittando della sua assenza durante la permanenza in Sudafrica, si sarebbe ‘insinuata’ a Palazzo con lo scopo di partecipare ad eventi importanti.

Non c’è pace per Charléne, la notizia sulla salute arriva direttamente da Palazzo