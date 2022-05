“Cosa mi è successo”. Charléne rompe il silenzio e per la prima volta parla della malattia

Charléne parla della malattia. Per la prima volta la principessa di Monaco, moglie del principe Alberto, ha rotto il silenzio sulla lunga malattia che l’ha costretta alla lontananza da Palazzo Grimaldi, dal marito e dai figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

Lo scorso anno Charléne è partita alla volta del Sudafrica e ha subito diverse operazioni che le hanno impedito il ritorno a casa. Si è vociferato che questa lunga assenza fosse sentore di una crisi di coppia. La famiglia si era riunita questa estate con Alberto di Monaco che aveva raggiunto il Sudafrica con i suoi due figli per permettere loro di rivedere la mamma. Tuttavia Charlene a causa di una operazione non poteva volare e quindi fare rientro a casa.





Charléne parla della malattia, la principessa di Monaco rompe il silenzio

In questo anno le voci sulla crisi col marito sono diventate sempre più frequenti e anche dopo il ritorno in Principato, ai primi di novembre, la principessa è scomparsa e in un comunicato lo stesso Alberto aveva spiegato i problemi di salute della moglie, che l’avevano costretta a un nuovo ricovero. Pochi giorni fa il ritorno in società, l’uscita pubblica insieme al fratello e quella al Monte Carlo Fashion Awards insieme alla figlia Gabriella.

“Questa uscita di moda madre/figlia per i Monte-Carlo Fashion Awards mi ha entusiasmato e per la prima volta siamo andate sul palco insieme. Non era per niente nervosa, anzi si è divertita”, ha detto Charléne, che ha parlato della sua malattia. “Gabriella, come tutte le bambine della sua età, ama i vestiti da principessa, farsi i capelli e persino provare i miei rossetti. Gabriella ha il suo stile e mi piace incoraggiare questa individualità”, ha concluso la principessa Charléne prime di parlare della sua malattia.

Senza troppi giri di parole la moglie di Alberto (che in aprile era intervenuto per parlare delle condizioni della principessa) ha detto: “Oggi mi sento più serena. Il mio stato di salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. Il percorso è stato lungo, difficile e così doloroso”. Secondo indiscrezioni, la principessa sarebbe stata colpita da diversi attacchi epilettici e per questo motivo i medici le avrebbero consigliato un periodo di riposo lontano da casa e dagli impegni ufficiali.

