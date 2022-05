Charlène chi è il fratello minore della principessa: Gareth Wittstock si trova nel Principato di Monaco e secondo i media sarebbe l’unico che potrebbe salvare la principessa, che ha scelto il gran premio di formula E di Monaco per tornare a farsi vedere.

Negli ultimi mesi Charlène è stata al centro di tantissimi rumors dovuti alla sua lunga assenza dal palazzo. E anche ovviamente ai problemi con il marito, il principe Alberto. Si è parlato più volte di separazione, di scandali, addirittura di dossier e congiure ma pochi giorni fa Charlène è tornata al fianco del marito e dei figli Jacques e Gabriella proprio in occasione dell’E-Prix di Monaco.





La principessa Charlene Wittstock è torna in pubblico con il marito Alberto di Monaco e i figli Jacques e Gabriella in occasione della decima edizione del torneo di rugby giovanile Santa Devota, la patrona del Principato, e accanto a lei c’era una persona speciale. Gareth Wittstock, il fratello della principessa di Monaco, è ora uno degli uomini di punta del Principato e come riportano i media locali sarebbe l’unico a poterla “salvare” dalle tensioni.

Il settimanale Gala spiega che il fratello della principessa avrebbe conquistato la stima di Carolina, la sorella del principe Alberto, la quale si sarebbe prodigata perché gli venisse concessa la cittadinanza monegasca. Charlène chi è il fratello minore – Gareth Wittstock, che vive nel Principato di Monaco dal 2011, anno in cui la sorella sposò il principe Alberto, ha trovato anche l’amore e nel 2015 si è sposato con Roisin Galvin, dalla quale ha avuto la figlia Kaia-Rose.

In un’intervista del 2015, Gareth Wittstock parlava di Charlène: “Ha bisogno del sostegno dei suoi cari e il nostro legame è molto forte. La vedo spesso, ci facciamo visita, la mia bambina gioca insieme ai suoi gemelli. C’è qualcosa di molto tenero e speciale tra noi”. Il fratello di Charlène è molto attivo nella fondazione della sorella, la Princess Charlène of Monaco Foundation, cosa che gli permette di essere molto vicino alla sorella e ad aiutarla in questo momento di fragilità, tesi supportata anche dalle voci di una possibile fuga da Palazzo.

