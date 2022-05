“Cosa si è scoperto”. Charlène di Monaco, l’ultima clamorosa voce e gli ‘strani movimenti’ a palazzo

Charlène di Monaco pensa alla fuga. L’incredibile indiscrezione è l’ennesimo capitolo di una storia che va avanti da mesi. Una storia di incomprensione e crisi tra l’ex nuotatrice e il principe Alberto. Una storia di allontanamento e malattia, poi il ritiro in Sudafrica e infine il ritorno a palazzo. Ma in una situazione non facile. I rapporti tra marito e moglie non sono migliorati, c’è chi parla apertamente di separazione, ma non divorzio.

Charlène avrebbe accettato un accordo milionario per evitare il divorzio da Alberto, garantendo la partecipazione ad alcuni eventi pubblici. In più pare che la principessa abbia la possibilità di vivere lontano dal palazzo reale. Insomma la recente riapparizione in pubblico al fianco del marito e dei figli non è riuscita a diradare le nubi che ormai campeggiano sulla famiglia. Anzi. In questi giorni nuovi dettagli fanno pensare che Charlène di Monaco stia pensando alla fuga.





Charlène di Monaco, situazione sempre più insostenibile a palazzo

Oltre alla crisi ormai palese con il marito Alberto per Charlène la vita di corte risulterebbe non più sostenibile anche per un altro fattore. I pessimi rapporti con la cognata Carolina. Quest’ultima avrebbe addirittura caldeggiato il soggiorno di Charlène nella tenuta di Roc Agel. Carolina desidera tornare ad avere un ruolo di primo piano anche negli eventi pubblici e la presenza della moglie di Alberto sarebbe solo di intralcio. Inoltre ci sono elementi nuovi.

Secondo il magazine France Dimanche il fratello di Charlène di Monaco, Gareth Wittstock, avrebbe recentemente ottenuto la cittadinanza monegasca. Poco dopo l’uomo ha trasferito una delle sue società in Sudafrica, proprio dove la principessa ha vissuto negli ultimi mesi prima di tornare a Monaco. E Charlène possiede una quota nella società del fratello. Tutti avvenimenti che, se collegati, lasciano pensare che davvero la moglie di Alberto stia pensando alla fuga dal principato per andare a vivere in Sudafrica.

Esiste infine un’ulteriore conferma sulle voci che vorrebbero Charlène di Monaco sempre più lontana, anche fisicamente, dal Principato. Una sua amica ha infatti confidato che Charlène sta cercando casa a Johannesburg. Il magazine svizzero Here aggiunge che “da oltre un anno succedono cose strane a Montecarlo”. Mentre Alberto ha smentito le voci sull’accordo milionario con la moglie ecco arrivare la notizia della cittadinanza del fratello di Charlène, della società di cui la principessa è cointestataria. Insomma per lei si aprono le porte di una nuova vita?

