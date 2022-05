Carolina di Monaco vuole allontanare Charlène da Casa Ranieri. È quanto emerge nelle ultime ore dal Principato di Monaco dove la principessa è rientrata da poco dopo un lungo periodo di lontananza da Palazzo. Le ultime indiscrezioni sono state lanciate dalla stampa estera e delineano un quadro tutto sommato più che credibile. Che tra Carolina e Charlène di Monaco non scorresse buon sangue era cosa ben nota da tempo.

Negli ultimi mesi l’ex nuotatrice, moglie del principe Alberto, è stata lontana dal Principato. È rimasta a lungo in Sudafrica, lontana dai suoi figli Gabriella e Jacques, sembrava essersi ripresa. Poi si è parlato un delicato intervento che l’ha debilitata, di un esaurimento nervoso. Il recente ritorno a Monaco è stato accompagnato dalle illazioni su un presunto accordo milionario tra lei e il marito pur di non divorziare. Ora la voce sulla volontà di Carolina di allontanare Charlène dagli affari di Casa Ranieri.





Carolina di Monaco contro Charlène: pessimo clima a Palazzo

Oltre alla crisi con il marito Alberto, c’è chi è pronto a giurare che a parte il periodo delle nozze tra i due non c’è mai stato un grande amore, Charlène deve affrontare anche i dissidi con la sorella di Alberto. Secondo la testata tedesca Blind Carolina vuole allontanare Charlène di Monaco dalla vita di palazzo. L’obiettivo sarebbe quello di recuperare in eventi e manifestazioni ufficiali un ruolo da first lady, che non ha mai avuto, a scapito appunto di Charlène.

La stessa richiesta di Charlène di soggiornare nella residenza di Roc Angel sarebbe stata particolarmente sostenuta da Carolina. Inoltre Alberto avrebbe vietato alla moglie di guidare il suo fuoristrada per tornare dall’attuale residenza a Monte Carlo. Insomma, nonostante il ritorno nel principato e l’apparizione in pubblico all’E-Prix di Monaco la situazione familiare dei principi monegaschi sarebbe tutt’altro che rosea. E ora la voce che Carolina vuole allontanare Charlène di Monaco da Casa Ranieri.

Poco tempo fa si era parlato addirittura di un dossier contro il principe Alberto relativo ad alcune ingenti perdite finanziarie che avrebbe coinvolto indirettamente la principessa. Poi ecco le voci su un accordo multimilionario: Charlène avrebbe chiesto 12 milioni per mantenere la famiglia unita, garantendo la presenza agli eventi ma con la possibilità di vivere lontano dal palazzo. I figli? Vacanze con la madre ma vivendo a palazzo. Tutto per evitare il divorzio che, come si sa, non è ben visto nelle famiglie di un certo lignaggio.

