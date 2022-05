Charlene di Monaco, la prima comparsa in pubblico dopo tanto tempo. Una famiglia al completo ad accogliere gli applausi dei presenti alla premiazione dell’E-Prix di Formula. Uno scatto che immortala l’espressione di Charlene e la disarmante semplicità con cui riappare per la prima volta in pubblico dopo un periodo di assenza.

La famiglia al completo e anche Louis Ducruet, primogenito di Stéphanie di Monaco, sorella minore di Alberto II, sotto i riflettori per l’evento pubblico tanto atteso. La luce dei riflettori torna a fare risplendere gli occhi di Charlene che decide di riapparire in pubblico dopo un lungo periodo di assenza e in un look del tutto nuovo.





Espressione dolce e rassicurante nei confronti dei figli Jacques e Gabriella, rimasta al fianco del marito Alberto al quale ha anche rivolto il suo sorriso. Un’immagine di semplicità quella di Charlene, che si mostra davanti a tutti con i capelli molto più corti del solito e biondo platino. E un viso tanto delicato non poteva che essere accompagnato da un trucco più che leggero e quasi impercettibile.

Un’occasione giusta quella rappresentata dalla premiazione dell’Ex-Prix di Formula, che Charlene di Monaco sceglie di ‘giocarsi’ all’insegna della semplicità dopo un periodo di assenza. E dunque per la grande occasione Charlene ha deciso di non sfoggiare alcun gioiello, fatta eccezione dei piccoli orecchini di luce lasciati a vista dal taglio corto dei capelli. Bella, sicuramente, e un’espressione serena come pochi sa sarebbero aspettati.

Charlene di Monaco ha fatto cadere la scelta anche su un abbigliamento altrettanto semplice. In tailleur grigio giacca-pantalone abbinato a scarpe con tacco nere, Charlene ha fatto restare tutti senza parola, facendo dell’eleganza la parola chiave della sua recente apparizione dopo mesi di apprensione da parte di molti.

